Los otros escándalos que han marcado la vida de Juan José Ballesta

Juan José Ballesta ha podido poner fin a la pesadilla que estaba viviendo al ser acusado de una presunta agresión sexual. Este 18 de marzo, la jueza encargada del caso ha decretado la conclusión del procedimiento al no encontrar evidencias claras en el testimonio aportado por la presunta víctima, cuyas contradicciones eran continuas.

Finalmente, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla cierra el sumario sin procesar al actor ni que se celebre ningún juicio. Por otro lado, el auto de la juez hace referencia a la esquizofrenia que padece la denunciante y a su consumo de alcohol y drogas en la fecha de los presuntos hechos.

Juan José Ballesta posando. (Foto: Gtres)

«Lo peor ha sido como te miran por la calle, todos te juzgan y me han crucificado», confesaba el protagonista de El Bola ante los medios de comunicación. De esta manera, resumía el sufrimiento por el que ha estado pasando estos últimos años después de que una mujer con problemas psiquiátricos le denunciara por supuestamente violarla en el cajero de una sucursal bancaria.

Desaparecido 132 días

Esta no es la primera vez que su nombre ha acaparado la atención de la primera plana mediática. Fue a mediados de 2022, cuando todo el mundo se preguntaba por el paradero del actor. Su ausencia en redes sociales y el que no respondiera al teléfono hizo saltar todas las alarmas.

Juan José Ballesta a su salida del juzgado. (Foto: Gtres)

Estuvo durante 132 días sin dar señales de vida y sólo su círculo más cercano conocía su paradero. Después se conoció que el actor se encontraba inmerso en su nuevo proyecto profesional.

Juan José Ballesta, en un evento. (Foto: Gtres)

Agredido en una pelea

Juan José Ballesta contó en una entrevista que durante las fiestas veraniegas de la localidad toledana de Borox en el año 2006, un total diez individuos le golpearon en repetidas ocasiones.

La paliza le provocó la pérdida de conocimiento, un pómulo, dos costillas y dos dedos rotos. «Llegaron las pibas, me empezaron a pedir autógrafos, yo se los di, y de repente vinieron los chavales esos y me dijeron que iba de chulo quitándoles las novias. Y que era un maricón. Y cogieron y me pegaron. Me pillaron a mí solo y me dieron un palizón. Me reventaron un pómulo, me caí de espaldas, me dieron un patadón en la cara y perdí el conocimiento. Entonces se cebaron. Me partieron una costilla y dos dedos. Un policía me sacó del mogollón», explicó con detalle en El Mundo.