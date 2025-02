El último desprecio de los Pantoja a Isa Pi: "No sabía nada de ese encuentro"

Isa Pantoja ha roto su silencio tras el último feo que ha recibido por parte de su mediática familia. Anabel Pantoja ha reunido a algunos miembros del clan para presentarles a la pequeña Alma, pero Chabelita no estaba invitada. La joven es colaboradora de Telecinco y ha dado explicaciones durante su participación en Vamos a Ver: «No sabía nada de ese encuentro. Pero la verdad que mejor porque no me hubiera sentido nada cómoda ni a gusto con personas allí en las que no confío ni me fío».

Isa Pantoja, sin darse cuenta, ha confirmado un teoría que se ha extendido mucho en las últimas semanas. Cada vez son más los que consideran que dentro del clan hay un topo, una persona que se dedica a pasar información a la prensa, pero ¿quién es? La tertuliana ha reconocido que no confiaba en Raquel Bollo, la antigua íntima amiga de su madre.

Kiko Rivera con la hija de Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Lo cierto es que Raquel e Isa han tenido problemas públicos. Su primer encontronazo fue hace años, cuando la sevillana todavía tenía relación con Isabel Pantoja. Arrastraron el rencor hasta que estalló en el plató de Supervivientes, mientras Asraf Beno estaba en Honduras junto a Manuel Cortés. Se formaron dos bandos, el público apoyó mayoritariamente a Asraf y Raquel arremetió contra Chabelita, acusándola de estar aprovechándose de su experiencia en televisión.

Isa Pantoja, más clara que nunca

Anabel Pantoja ha reunido a sus familiares y amigos para hacer una presentación oficial de su hija Alma. La bebé estuvo ingresada en el hospital, por eso había tantas personas que no habían tenido ocasión de conocerla. Dentro de este grupo se encontraban Irene Rosales y Kiko Rivera, quienes sí estaban invitados a la fiesta que ha organizado la influencer.

Isa Pantoja en ‘Vamos a Ver’. (Foto: Telecinco)

Isa Pi admite que no era consciente de que su familia se iba a reunir, pero no le importa porque ella ya ha tenido ocasión de pasar unas horas con Alma. «Yo ya la conozco, la conocí el domingo pasado, que fuimos a Sevilla expresamente para conocer a la niña», comenta al respecto. Y después añade: «En el hospital nadie pudo conocerla y ahora que está en Sevilla hemos aprovechado todos para conocerla. Lo importante como siempre es la niña».

El topo de la familia Pantoja

Aunque pueda parecer extraño, el nombre de Isa Pantoja ha estado encima de la mesa cuando se ha planteado el tema de los topos de la familia Pantoja. No obstante, Belén Esteban ha dado la cara por ella, asegurando que era imposible que filtrase datos porque ella apenas tenía información.

Raquel Bollo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Otra persona que ha sido señalada es Mariló de la Rubia, una ex amiga de Isabel Pantoja que curiosamente es compañera de trabajo de David Rodríguez. Debido a su vinculación con el fisioterapeuta, dispone de información privilegiada. En el programa Ni que fuéramos han asegurado que Mariló habla con la prensa, pero ¿será cierto que está traicionando a Anabel?

Para terminar podemos mencionar a la última sospechosa: Raquel Bollo. Ahora que se ha hecho público que no cuenta con el apoyo de Chabelita, ¿qué hará la diseñadora para demostrar que es inocente?