Kiko Rivera publica sus primeras fotografías con la hija de Anabel Pantoja: "Por fin pude verte"

Kiko Rivera ya conoce a la hija de Anabel Pantoja. Así lo ha anunciado el propio DJ en su perfil oficial de Instagram. «Ayer por fin pude verte, Alma», comenzaba a escribir junto a un carrusel de fotografías en las que posaba junto a la pequeña del clan por primera vez. «Luchadora y valiente pequeña, qué bonito fue verte bien. Tan bella y tan buena. Y qué feliz me hizo ver a tu madre contenta y feliz. Son de estos días que guardas en tu corazón y no se van nunca. Feliz vida, pequeña mía», añadía.

A juzgar por la escena y las emotivas palabras del DJ, no hay duda de que se ha tratado de un momento familiar muy emotivo que refleja que, a pesar del vendaval mediático que rodea a Anabel, todos están intentando recuperar la normalidad de una manera progresiva, mostrándose como grandes apoyos de la sobrina de la tonadillera en estos duros momentos.

Aunque Kiko no especifica el lugar del reencuentro, todo apunta a que ha sido en Sevilla, la ciudad andaluza donde Anabel lleva varios días instalada junto a sus seres queridos. Allí, muchos de ellos han tenido la oportunidad de conocer por fin a Alma, nacida el pasado mes de noviembre. Cabe destacar que, aunque algunos, incluido el hijo de Isabel Pantoja, viajaron a Las Palmas de Gran Canaria cuando la pequeña estuvo ingresada, no pudieron verla debido a las estrictas normas de la Unidad de Cuidados Intensivos donde permanecía hospitalizada, por lo que no ha sido hasta ahora cuando han tenido la oportunidad de cogerla en brazos por primera vez.

Anabel y Kiko no han estado solos en esta especial reunión familiar. Tal y como se ha podido ver en las fotos que ha compartido el DJ, ha sido un reencuentro de lo más numeroso en el que han estado presentes personas muy importantes para ellos, como Merchi, Irene Rosales, Raquel Bollo o los tres hijos de Kiko, entre otros muchos cuyas identidades son desconocidas de cara a la esfera pública. Todos ellos han posado en una foto grupal en la que la felicidad de sus rostros ha reflejado a la perfección la ilusión que han sentido al volverse a reunir después de todo lo ocurrido en los últimos meses. Por ahora, la influencer no ha publicado ninguna imagen junto a su primo, pero sí que compartió tres grandes paellas que disfrutaron durante la jornada, escribiendo lo siguiente: «Gracias por este día».

La ausencia más destacada ha sido la de David Rodríguez, la pareja de Anabel Pantoja. No obstante, según han publicado varios medios, el fisioterapeuta se encuentra en Córdoba atendiendo diferentes compromisos profesionales que había dejado aparcados para volcarse por completo en la salud de su hija.