A mediados del 2023 salía a la luz que Anabel Pantoja había encontrado de nuevo el amor en David Rodríguez, el fisioterapeuta que acompañaba en ese momento a la intérprete de Marinero de Luces en su gira por Estados Unidos. Poco tiempo después fue la propia creadora de contenidos la que, a través de imágenes en sus redes sociales, confirmaba su relación con el cordobés.

Pasado el primer año del comienzo de su historia, era la propia prima de Isa Pantoja la que concedía una reveladora entrevista en la que anunciaba que se convertiría en madre por primera vez junto a su pareja. Alma llegaba al mundo en noviembre del 2024 y, desde entonces, la vida de sus progenitores no ha sido fácil, a pesar de la ilusión de haberse convertido en padres.

Anabel Pantoja junto a su pareja, David Rodríguez. (FOTO: GTRES)

Cronología de la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Los primeros meses de vida de la primogénita de la sevillana han estado marcados por la crisis de salud de la menor a comienzos de enero, por la que tuvo que estar ingresada varias semanas en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde recibieron las visitas de sus seres queridos más cercanos, familiares y amigos.

Afortunadamente, el 27 de enero Alma salía del centro médico. Sin embargo, resultó ser un día agridulce para sus padres, que tuvieron que ir al Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canarias para declarar como investigados por «las lesiones apreciadas en la bebé».

Durante todo este tiempo, la relación de Anabel y David ha estado en el ojo mediático. El viaje del fisio a Córdoba, donde tiene su clínica, puso sobre la mesa un posible distanciamiento entre la pareja. Nada más lejos de la realidad, la propia influencer aclaraba que todo estaba bien entre ellos, a pesar de las especulaciones.

La situación sentimental actual de los padres de Alma

Antonio Rossi, colaborador de Vamos a ver y que ha dado varias informaciones con respecto vendaval mediático que rodea a Pantoja, apuntó hace varias semanas que la tonadillera «no tenía relación con David» por problemas en el pasado. Ahora, el tertuliano de Mediaset ha ofrecido detalles sobre las tensiones que existen actualmente entre los padres de Alma y, concretamente, cómo está afrontando la situación actual el progenitor de la menor.

«Claro que no está bien (refiriéndose a David), cuando tienes a todo, todo el círculo de Anabel Pantoja reventándote todo el día, claro que saltas. Cuando no para y no pone el freno de mano y permite determinado tipo de cosas, que hay cosas que se le escapan, pues la cosa afecta a la pareja, pero la pareja como tal hasta este momento y siguen, porque ya ha habido freno, muy bien, porque además él tiene la sartén por el mango para destruir a todos los que le están poniendo a parir», ha dicho. Por su parte, Kike Calleja ha desvelado que, por ende, el fisio «ha llegado a contar que duerme en el sillón».