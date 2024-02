Un total de ocho personas fueron detenidas el pasado viernes en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una organización dedicada a robar casas con violencia e intimidación en la comarca de Aljarafe, en Sevilla. Entre ellos, Antonio Tejado, sobrino de la cantante María del Monte, quien tras pasar a disposición judicial, ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La investigación policial apunta a la ex pareja sentimental de Rosario Mohedano como autor intelectual del robo en casa de su tía, cometido el pasado mes de agosto, en el que cinco encapuchados maniataron a la tonadillera y a su mujer, Inmaculada Casal, y las intimidaron para conseguir que les dieran el número de la caja fuerte. Un hecho que ha puesto sobre la mesa, de nuevo e invitablemente, los problemas de adicción y malas compañías de Tejado.

Antonio Tejado en ‘DH DÚO’ / Gtres

Tamara Gorro, sin ir más lejos, que fue compañera de Antonio durante varios años en Enemigos íntimos y Mujeres y hombres y viceversa, entre otros programas; se ha pronunciado en Y ahora Sonsoles sobre las condiciones en las que el sevillano acudía a su puesto de trabajo. «Estuvimos pegados durante cinco años. Iba a trabajar muy afectado por las sustancias y se ponía muy agresivo en su forma de hablar. Yo no lo veía con mis ojos, pero no hace falta ver para saber cómo va», ha dicho.

Un tono muy parecido al empleado por el periodista Antonio Rossi en Vamos a ver, este mismo martes. «La familia desconocía la implicación en el robo de María, pero las malas compañías que señalan, su ritmo de vida desde que dejó los platós, su adicción al alcohol, me hablan de una botella al día, y también a las drogas», ha comenzado diciendo. «La familia habla de malas compañías, que no le sorprende su implicación en robos y su forma de ganarse la vida en estos últimos tiempos… lo que sí ha sorprendido es su implicación en el robo de su tía. Su círculo ayer no se sorprende en exceso de que tarde o temprano ocurriese algo más, me hablan de un señor adicto y dependiente», ha añadido el colaborador.

Antonio Tejado en un plató de televisión / Gtres

El propio Antonio Tejado, en calidad, eso sí, de «recuperado», habló de sus adicciones en una entrevista para la revista Lecturas en 2019. «Estaba muy enamorado de Alba, mi segunda mujer y madre de mi hija. A ella se le fue el amor y no lo quise asumir. Para no afrontar la situación, empiezo a beber whisky a diario, hasta una botella», dijo sobre sus problemas con el alcohol. «Empecé a consumir cocaína, me evadía de los problemas. Al principio, fue esporádicamente. Después, ya todos los días. La consumía en casa, hasta para ver la tele por la noche con una copa. Hasta que frené en seco».

Una etapa complicada en la que llegó a tocar fondo tras estar tres días despierto «a base de cocaína y whisky con naranja, para que el cuerpo tuviera azúcar. Dormí 24 horas, no recordaba lo que había hecho esos días. Al tercer día sin dormir, hablé con un programa de televisión en directo. No se me entendía y me colgaron. No recuerdo lo que dije», se lamentaba.