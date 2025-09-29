Antonio Banderas ha recibido en su tierra a uno de los actores más conocidos de Hollywood, Arnold Schwarzenegger -con el que coincidió en el rodaje de Mercenarios 3, donde ambos fueron protagonistas-. El intérprete español, que tiene una gran reputación internacional, ha sido el anfitrión del protagonista de Terminator en la Costa del Sol, donde se ha celebrado la primera edición europea de la Comic-Con San Diego Málaga 2025.

Desde hace unos años que España se ha convertido en un país que acoge eventos originalmente celebrados en Estados Unidos -como ocurrió en 2023 con los Grammy Latinos, que tuvieron lugar en Sevilla-. Este último evento, que ha reunido a los lectores de los cómics, ha tenido lugar el pasado domingo 28 de septiembre en el Hall M del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Allí ha sido donde Banderas y Schwarzenegger -que ha sido el invitado de honor-, han dejado ver la gran complicidad que hay entre ellos más allá de ser compañeros de profesión o dos estrellas del séptimo arte.

Así ha sido el reencuentro entre Banderas y Schwarzenegger

Antonio Banderas, Álex de la Iglesia y autoridades políticas reciben a Arnold Schwarzenegger en Málaga. (FOTO: GTRES)

Jared Leto (que ha presentado Tron: Ares), Norman Reedus (The Walking Dead), Aaron Paul (Breaking Bad), Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve), Brian Austin Green (Sensación de vivir), Eduardo Noriega (Tesis) o Dafne Keen (Deadpool y Lobezno), han sido algunos de los rostros conocidos que han acudido a este festival que celebra su primera edición en la Costa del Sol.

Sin embargo, la visita de Schwarzenegger ha sido toda una revolución en Málaga. El pasado domingo el actor se subió al Hall M para recibir el Premio de Honor de la Comic-Con en un evento que estuvo presentado por el cineasta Álex de la Iglesia -director de películas como La Brujas de Zugarramurdi o Mi gran noche-. No obstante, la gran sorpresa fue cuando también apareció Antonio Banderas -que dentro de muy poco llevará a su hija, Stella del Carmen, al altar-, que le entregó el premio a Arnold. A este coloquio también acudieron políticos de la talla de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Durante la tertulia, Banderas aprovechó la ocasión para deshacerse en halagos con su querida ciudad: «Somos una ciudad efervescente y culturalmente preparada. Tenemos de todo: festivales de música, de cine, teatro… lo único que nos faltaba era una Comic-Con, y ahora la tenemos». Además, contó el plan que le organizó a Schwarzenegger durante su estancia en la Costa del Sol. «Le hice una paella en mi casa y, además, le gustó», dijo el ex marido de Melanie Griffith entre risas. «Me encanta este país. Para mí, estar en Málaga es como volver a casa», respondió la estrella internacional.

Horas después de este acto, Banderas ha reaparecido en sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo había sido este reencuentro con su amigo: «Un placer entregar este merecido premio a Arnold Schwarzenegger. Una de las grandes leyendas del cine de acción, aunque hoy los héroes estaban en la cola para acceder al recinto donde se celebra Comic-Con».