La impactante nueva imagen de Arnold Schwarzenegger sin miedo al paso del tiempo

Arnold Schwarzenegger, a sus 76 años continúa acaparando miradas por su aspecto físico. El actor, además de protagonizar grandes películas, participar en eventos culturistas, también ha sido gobernador del condado de California. Durante todo este tiempo, ha mantenido su tonificada figura. En el ámbito profesional, el austriaco continúa con sus proyectos profesionales, enfocado en su próximo estreno: Kung Fury II. En LOOK hemos querido centrarnos en su apariencia y hemos hecho un repaso por el cambio físico del protagonista de Terminator.

Desde que Arnold comenzó a protagonizar las películas más taquilleras de los años 80, además de su buena actitud ante la cámara, su físico fue algo que también llamó la atención. Ha sido estos últimos años, cuando su figura llena de músculo ha pasado a un papel secundario y los verdaderos protagonistas han sido su barba y sus cejas. El actor se dejó ver con esta apariencia en el año 2019. En cambio, han sido estas últimas semanas, cuando se ha mostrado con un look más natural y con una barba más larga a lo habitual.

Arnold Schwarzenegger/ Gtres

La evolución de su apariencia física de la mano de la ficción

Uno de sus cambios más significativos, fue durante su preparación para el papel principal de la película Conan el Bárbaro. Para meterse en la piel de Conan, Arnold tuvo que dejar crecer su pelo y su barba, para lograr un aspecto más bárbaro y abrupto coincidiendo así con el personaje.

Continuando con el corte de pelo que Austrian Oak —apodo que se le atribuyó en su época de culturista—, eligió desde muy joven llevar el pelo corto y olvidarse de la melena que lució en la década de los setenta. El actor, con el paso de los años, comenzó a dejar a un lado su preocupación por las canas, luciéndolas en su barba y cejas. Sin embargo, algo que lleva mucho tiempo sin cambiar y que ha mantenido todos estos años, ha sido su corto tupé castaño claro uniforme, que tanto le ha caracterizado desde su aparición en Terminator.

Arnold Schwarzenegger/ Gtres

Como todo actor, a lo largo de toda su vida, Schwarzenegger ha tenido que variar su aspecto físico, para adaptarse a los distintos personajes que ha desempeñado. Por ejemplo, en la película El Vengador del Futuro, adoptó un aspecto más sofisticado y limpio, luciendo un peinado elegante y una barba recortada.

Su apariencia en el mundo de la política

Sin embargo, pocos actores han tenido que gobernar uno de los cincuenta estados de los Estados Unidos. En sus años como gobernador de California, dejó a un lado su preparación física para sus distintos proyectos en la gran pantalla y reflejó una imagen seria y profesional. El actor mantuvo su inseparable corte de pelo y barba afeitado.

Dejando a un lado la política y la gran pantalla, una de sus últimas apariciones con la que ha llamado la atención, ha sido mientras paseaba por las calles de Nueva York. El actor ha sorprendido con un traje de cuadros escoceses amarillos, sobre una camiseta azul marino. A pesar de su dos piezas dignas de una alfombra roja, lo que verdaderamente ha sorprendido ha sido su rostro. El austriaco parece haber dejado a un lado el afeitado, potenciando así el largo de su barba.

Arnold Schwarzenegger/ Gtres

Sin miedo a mostrar sus canas, Arnold Schwarzenegger, además, ha optado por no teñirse su cabello de castaño claro, algo que hacía con frecuencia, dejando ver su cabello prácticamente blanco. Respecto a su figura, como bien hizo saber a través de sus redes sociales, continúa intentando mantenerse en forma sin privarse de nada: «Durante los últimos 5 años, he basado el 80% de mi alimentación en productos vegetales. A veces sigo comiendo carne, porque no puedo resistirme a un jugoso filete cuando tengo amigos en casa, o a un crujiente escalope vienés cuando estoy en Austria». El actor además, cuenta con una newsletter en la que da consejos a sus seguidores sobre alimentación y ejercicio.