Antonia Dell’Atte, destrozada, se despide de Giorgio Armani con un emotivo mensaje

El fallecimiento de Giorgio Armani ha supuesto todo un varapalo para el mundo de la moda. Ha muerto uno de los buques insignia de esta disciplina a nivel universal, que pasará a la historia por desestructurar y quitar el forro al típico traje masculino armado e introducirlo en el vestuario de la mujer redefiniendo la elegancia de las féminas. Este triste desenlace se produjo el pasado jueves 4 de septiembre; su vida se apagó para siempre en un instante en el que el creativo estuvo acompañado por su núcleo duro.

Después de que trascendiera la noticia, la capilla ardiente se instaló en el Teatro Armani de vía Bergognone, en Milán, para que todos los que le admiraban pudieran despedirse de él. Hasta este enclave se desplazaron anónimos y personalidades conocidas, entre las que destacaron la modelo argentina Valeria Mazza, el actor español Miguel Ángel Silvestre, la reputada diseñadora Donatella Versace y también rostros institucionales como el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. De la misma manera, a lo largo del último día de visitas, Antonia Dell’Atte ha acudido al velatorio. A las puertas del espacio donde reposaban los restos mortales del diseñador, la italiana ha querido rendirle su particular homenaje dedicándole unas emotivas palabras.

Antonia Dell’Atte en el velatorio de Giorgio Armani. (Foto: Telecinco)

«El cuerpo vive sólo esta vida, pero el alma queda», ha comenzado diciendo con rostro afligido y parcialmente oculto bajo unas grandes gafas de sol oscuras en perfecta sintonía con su atuendo fúnebre. A continuación, ha repasado cómo ha sido su trayectoria al lado de uno de sus maestros e impulsores.

En primer lugar, ha hecho alusión a lo que ha significado Re Giorgio para ella. «Fue el primero en descubrirme a nivel mundial», ha rememorado, otorgándole un papel muy trascendental en sus inicios como integrante femenina de pasarela. «He aprendido mucho de él y siento que he perdido un padre protector», ha reconocido visiblemente emocionada e incluso le ha alzado como una auténtica figura divina. «Para mí, es inmortal como todos los dioses». Haciendo gala de su naturalidad y sinceridad, Antonia ha desvelado cuál era la cualidad personal que Giorgio más admiraba de ella. «Le encantaba mi ironía, nunca hipócrita», ha confesado conmovida.

Los inicios de Antonia Dell’Atte con Armani

Antonia Dell’Atte fue una de las principales musas de Giorgio Armani e inspiró muchas de sus emblemáticas colecciones. De igual forma, también desfiló para él en numerosas ocasiones. El modisto quedó prendado de la modelo en el momento en el que la conoció, fascinado por el porte y la actitud con la que defendía sus creaciones. En la rompedora maniquí, el creativo encontró una mujer de carácter fuerte, belleza desbordante y diferente que quiso convertir en imagen de su universo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Dell’Atte (@antoniadellatte)

Uno de los recuerdos que se han quedado a fuego grabados en la memoria de la italiana fue cuando su amigo le dedicó una exposición compuesta por gran parte de sus archivos más personales. Un gesto que deja patente la buena relación que mantenían el difunto y la ex pareja de Alessandro Lequio.