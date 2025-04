Esto es lo siente Antonia Dell’Atte al ver a su hijo Clemente trabajando de camarero

Tiene 37 años y ha decidido cambiar de vida. Clemente Lequio, el hijo DJ de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, ahora trabaja de camarero en Estados Unidos. En su momento despertó el interés de la crónica social, pero actualmente no quiere saber nada de los medios. Su madre, la emblemática modelo italiana, se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido y así lo ha confirmado a través de sus redes sociales.

Clemente ha compartido un carrusel de imágenes en su cuenta de Intagram, plataforma donde acumula 32.000 seguidores. «Resumen del mes. Adivinen donde estoy vestido de camarero… La diferencia no es mucha», ha escrito. Gracias a esta publicación hemos descubierto que ha cambiado de trabajo. Se dedica al mundo de la hostelería, un dato que está generando mucha curiosidad. ¿Desde cuándo? ¿Por qué ha dejado su carrera en el mundo de la música? ¿Qué piensan sus padres?

Clemente Lequio en un photocall. (Foto: Gtres)

Alessandro Lequio, fiel a la discreción que han caracterizado sus últimos años mediáticos, no ha hecho declaraciones al respecto, pero Antonia ha dejado claro que está encantada con todo lo que está logrando su hijo. Podría vivir en España y aprovecharse de la fama de sus apellidos, pero ha optado por otro camino y no necesita nada de nadie.

«Guapo a reventar. En esta vida mejor servir que ser servido y con elegancia», ha escrito Dell’Atte debajo de la publicación que ha compartido su hijo. Como todo el mundo sabe, la italiana tiene muy mala relación con Alessandro Lequio, a quien ha acusado en diferentes momentos de su trayectoria televisiva. No obstante, actualmente la guerra está parada y ambos han optado por guardar las apariencias de cara al público.

Clemente Lequio, enamorado en EEUU

Clemente Lequio vive en Estados Unidos desde 2016. Ha estudiado Ciencias Políticas entre Berlín y Milán, pero se ha asentado en América porque fue allí donde conoció a su mujer, Corbie. En 2020, meses después de la pérdida de su hermano Aless, contrajo matrimonio con ella, pues la boda estaba preparada con mucha antelación.

El hijo de Antonia Dell’Atte trabajó de gerente en el Nobu Hotel Miami Beach, donde conoció al amor de su vida. Ha optado por mantener esta relación en la privacidad y la última imagen que hay de ellos en Instagram es de 2023, celebrando el Día de los Enamorados.

Clemente Lequio con su mujer. (Foto: Gtres)

No hay constancia de que Alesandro Lequio viaje a Estados Unidos con frecuencia para ver a su hijo, pero eso no quiere decir que tenga mala relación con él. A pesar de los rumores, Clemente ha dado la cara por su padre en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando se empezó a especular con una posible crisis familiar, escribió en sus redes sociales: «He recibido llamadas de periodistas que quieren que les explique lo que hago. Lo explico por aquí y no lo vendo (…) Yo con mi padre no tengo ningún problema. Hablamos cada día». Según sus palabras, han podido tener alguna diferencia, pero nada que se salga fuera de lo común.

Clemente ha encontrado fuera de España una oportunidad perfecta para vivir lejos de los focos. Después de perder a su hermano Aless declaró: «Nos estamos recuperando. Yo sufro mucho, pero tengo que seguir adelante porque tengo una familia». Por suerte, gracias al apoyo de su madre y de su mujer, ha conseguido mirar al futuro con optimismo y poco a poco va consiguiendo grandes victorias.