El 20 de marzo vino al mundo en el Memorial Regional Hospital de Miami, Estados Unidos, la nieta de Ana Obregón mediante gestación subrogada. Método que ha generado en España un gran debate que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Son muchas las reacciones que se han generado desde entonces y una de ellas acaba de llegar por parte de Clemente Lequio.

El hijo, fruto de la relación que mantuvieron Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio, se ha pronunciado ante las últimas informaciones que han girado en torno a su persona en los últimos días sobre su nuevo rol como tío, ya que la recién nacida es su sobrina.

De esta manera, y pese a que la discreción siempre le acompaña en su vida privada, Clemente ha roto su silencio. Según el periodista Iván García, amigo de Georgina Rodríguez, el hermano de Aless Lequio «aplaude la decisión, la apoya y la anima porque es una cuestión personal que solo le importa a ella».

«Jamás he hablado con el señor Iván García, colaborador de Ya es mediodía y jamás me he pronunciado al respecto del tema ni en contra ni a favor. No conozco ni el señor García ni tanto menos el programa, los cuales nunca se pusieron en contacto conmigo. Lo que yo piense al respecto es parte de mi vida privada y deseo que se respete», ha revelado a La Vanguardia. Al mismo tiempo ha indicado la posibilidad de «tomar medidas legales» por ello.

La reacción de Antonia Dell’Atte

Por su parte, Antonia Dell’Atte también se ha pronunciado al respecto. En un primer momento lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde escribió un post que, aunque no reveló el nombre a quien iba dirigido, sí que se interpretó como un dardo a Ana Obregón, ya que lo publicó el mismo día que salió a la luz que Ana había sido abuela. «Disfrutando con mi hijo : the simple The Best @clem2leq. Un regalo De Dios. Me gusta #miami, que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables» y sobretodo egoísta y egocentrismo… ¡Huir siempre! Mamma mia 😨», escribió en una publicación.

Este medio se pudo en contacto con la italiana y reveló que se va a mantener en un discreto segundo plano. «Lo siento. No tengo nada que decir. Ni antes ni ahora. Gracias y mucho ánimo», nos ha respondido Antonia Dell’Atte.

Mientras, Ana Obregón vive esta etapa de su vida con gran ilusión y ha lanzado hace unas horas un contundente mensaje para todos aquellos que han criticado este movimiento por su parte. «Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir», ha indicado sin hacer ninguna referencia al abuelo, que es Alessandro Lequio.