El aniversario más amargo de Carlota Corredera

Fue el 1 de septiembre de hace ya ocho años cuando Carlota Corredera, dejando a un lado su papel como directora, se puso al frente de Sálvame, presentando por primera vez el programa.“Con todos ustedes, el debut por todo lo alto de la mejor embajadora de la ciudad de Vigo del mundo: Carlota Corredera”, comenzó el espacio televisivo. Nerviosa, pero llena de ilusión, la televisiva prometió dar lo mejor de sí misma: “Tengo mucha presión esta tarde. La cúpula ha decidido que sea la persona que presente el programa el 1 de septiembre. Esta experiencia me apetece muchísimo”. Además, añadió que los colaboradores le habían pedido que no les diese caña esta tarde, algo que ella no cumplió: “No se van a librar, porque es una oportunidad maravillosa de estar a este lado”. Una experiencia llena de emoción en la que Paz Padilla le deseó toda la suerte del mundo, mientras que el dueño del cortijo le dijo: “Me hace mucha ilusión que lo hagas tú, pero tranquilita, solo hoy”.

Hoy, ocho años después de su debut como presentadora, la tertuliana ha querido recordar ese día con mucho cariño. Para ello, ha hecho uso de sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía que reza lo siguiente: “Un día como hoy en el año 2014…Carlota Corredera presentaba por primera vez Sálvame. Anteriormente había sido directora del programa”. Una historia que deja claro que pese a todo, recuerda esa etapa con ilusión y que podría suponer que ya está inmersa en otro proyecto desconocido hasta la fecha.

Y es que, han pasado ya cinco meses desde que la de Vigo se despidiera del programa en el que trabajó más de una década. Después de haberse estrenado Rocío, contar la verdad para seguir viva, la gallega se vio obligada a abandonar el espacio debido al baile de sillas en el que ella también salió perjudicada. “Carlota no tiene futuro. Inmediato y laboral. Al menos en televisión. En otras cadenas no la esperan. Telecinco no la tiene entre sus proyectos”, aseguró el que fuera su compañero, Jesús Manuel Ruiz. Pero eso a ella parece no importarle en absoluto, pues además de compartir orgullosa su paso por la cadena, se ha rumoreado que estaría envuelta en un nuevo proyecto laboral.

Carlota está inmersa en numerosas iniciativas relacionadas con la lucha por el derecho de las mujeres, por las que ha recibido varios galardones. Sin embargo, en esta nueva etapa cabe destacar un nuevo cambio, pues, según han informado desde El confidencial digital, la gallega habría creado una productora junto a su marido, Carlos de la Maza, con la que poder hacer competencia a Sálvame. Tal y como ha descrito el digital, la compañía fue creada el pasado 28 de septiembre bajo el nombre Alalba Audiovisual SL y su objeto social estaría centrado en “operaciones de cámaras de cine, televisión y vídeo, y producciones cinematográficas”. Una noticia que podría ser su desvinculación total de Telecinco. Sea como fuere, lo que está claro es que Carlota no se ha sentido “humillada” ni “apartada” de la cadena como se ha especulado estos meses y prueba de ello es que ha celebrado su aniversario como presentadora con orgullo.