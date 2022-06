Anabel Pantoja se derrumba por Yulen ante las dudas de Kiko Matamoros

No están siendo los mejores días para Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera empezaba su aventura en Supervivientes con muchas ganas e ilusión, aunque parte de su corazón se quedaba en España junto a Omar Sánchez. Lo que no podía llegar a imaginar es que su vida daría un giro de 180 grados a raíz del concurso, comenzando a ilusionarse por uno de sus compañeros.

El afortunado es nada más y nada menos que Yulen Pereira. Ambos conectaron a la perfección desde el primer momento, razón por la que poco a poco han ido aflorando sentimientos entre ellos hasta el punto de que ya son incapaces de ocultarlos. De hecho, hace tan solo unos días, la sevillana y el espadista se olvidaban de lo que pudiera ocurrir fuera del reality para dar rienda suelta a su amor a golpe de muestras de cariño continuas. Algo que no parece convencer del todo al deportista, que pese a asegurar sentir cariño por Anabel, no termina de creerse que ésta se haya olvidado tan rápido de su ex: “Me ha jodido, porque me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida”, declaraba. Unas palabras que dolieron especialmente a la influencer, que aseverando que “no quiere hacer daño a nadie”, se ha desahogado con Ana Luque durante la convivencia: “Todo lo que he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así… Yo también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me dé un palo aquí”, desvelaba, entre lágrimas.

Pero su discurso no quedaba ahí, y la prima de Kiko Rivera seguía sincerándose al máximo sobre todo lo que está rondando por su cabeza, admitiendo que “le quiere”: “Me quiero ir de aquí. Estoy más enganchada que un anzuelo a un pez, es que encima él se piensa que no”, apuntaba, sin poder evitar el llanto desconsolado mientras su compañera intentaba apoyarla y apaciguar su sofocón.

Con motivo de la gala del jueves, el equipo del programa se encargó de poner a Yulen las imágenes en las que Anabel se derrumbaba: “Me encanta que diga esas cosas, ella sabe que soy más vergonzoso, a mí soltar esas frases tan bonitas me cuesta un montón”, sentenciaba, dejando entrever que no esperaba que le había afectado tanto a su compañera todo lo sucedido.

El gran “apoyo” de Anabel

En un intento por abrir los ojos a su compañera de Sálvame, Kiko Matamoros respondía a todo lo que estaba ocurriendo en la palapa de la manera más rotunda: “Esta relación tiene menos cuerda que el reloj de mi abuela. Van a durar lo que dure el concurso. En mi vida he visto menos pasión en un hombre que la que este señor demuestra por esta mujer. Yo no entiendo qué tiene este hombre en las venas si es que siente algo por ti. Si no lo siente, entiendo esto”. Una reacción que no gustó nada a Anabel ni a Yulen, que arremetieron contra el concursante sin reparo alguno.