Anabel Pantoja se “libera” en su última revelación pública

Anabel Pantoja se ha convertido en uno de los personajes públicos más queridos del panorama nacional. Su espontaneidad y sinceridad durante su trayectoria televisiva fueron claves para que la audiencia comenzara a seguir su día a día a través de sus redes sociales, a las que ha convertido en su principal fuente de ingresos.

En un intento por expresar de manera rutinaria cómo es su vida y cuáles son sus emociones, la influencer ha protagonizado un directo a través de Instagram junto a Anne Igartiburu en el que se ha sincerado al máximo. En una etapa marcada por los continuos rifirrafes con su primo Kiko y por su despedida de la televisión, Anabel ha asegurado estar totalmente “liberada”. Unas palabras que han hecho que la presentadora de Televisión Española se interesara aún más por el por qué de este cambio de pensamiento: “He pasado mucho miedo intentando no meter la pata, con no sacar el pie del tiesto, por no decir una palabra más, una palabra menos. A mí me ha cambiado últimamente el pensamiento, no a raíz de la pandemia, de otras muchas cosas”, contaba visiblemente emocionada la sobrina de Isabel Pantoja.

En esta nueva etapa de su vida, la prima de Isa Pi tiene claro que su prioridad es ella misma y prefiere anteponerse ante cualquier adversidad: “He mirado tanto por tantas personas. Lo he hecho porque yo he querido. También han mirado por mí, cuidado. Pero ha llegado el momento, tengo 35 años y no sé lo que va a pasar mañana. Sueño con conocer lugares, tengo sueños por cumplir y ahora me toca a mí”, declaraba con contundencia. Y es que al parecer, Anabel habría dado el pistoletazo de salida a una nueva faceta mucho más plena y segura de sí misma: “Te lo juro por Dios que estoy como liberada. Ya tengo mi vida. Que me juzgue quien me juzgue. A quien no le guste que no me mire. A quien le parezca mal lo que diga, piense o haga… Lo respeto, pero a partir de ahora voy a pensar en mí. Necesito pensar en mí. Llevo muchísimo tiempo pensando en los demás”, apuntaba.

Cabe destacar que el mal rollo entre Kiko y Anabel alcanzó su punto álgido a raíz de la muerte de doña Ana y la posterior boda de la influencer, lo que podría haber provocado este cambio repentino y “radical” de la de Sevilla, quien en algún momento no ha sentido que estuviera siendo bien tratada: “Tengo que pensar en mí, porque he sido la más gilipollas”, confesaba. Y haciendo caso omiso a las disputas familiares que puedan haber existido y centrándose en las personas que tiene alrededor: “Hay que seguir adelante. No te puedes quedar parada”, finalizaba, en lo que ha sido toda una declaración de intenciones pública por parte de la sobrina de la tonadillera, después de que ésta tuviera que lidiar con la enemistad con su primo y con las idas y venidas del clan Pantoja.