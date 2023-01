Ana Rosa Quintana o el perfecto estandarte de Mediaset en el momento más convulso

No cabe duda de que Ana Rosa Quintana es uno de los pesos pesados de Telecinco. En una mala época para la cadena de Fuencarral, si hay algo que no ha perdido nunca su esencia es El Programa de Ana Rosa, teniendo a la periodista como principal maestra de ceremonias y pieza clave de las mañanas de Mediaset incluso en las peores tormentas. Un legado que la comunicadora ha sabido dejar a sus compañeros a la perfección, habiéndose ausentado del espacio televisivo durante casi un año y a consecuencia del cáncer de mama que padece sin que esto no supusiera un verdadero problema en datos.

Es este 12 de enero cuando la presentadora cumple 67 años y casi dos décadas al frente del programa que lleva su nombre. Un espacio que poco a poco ha ido haciéndose un hueco en la parrilla de Telecinco cada vez mayor, contando con una audiencia muy fiel que prefiere enterarse de los temas de índole nacional y también social de la mano de su periodista de confianza y de sus compañeros de profesión incluso teniendo en cuenta la mala situación que atraviesa la cadena en líneas generales, habiendo estrenado y eliminado de su ecuación distintos programas mientras que podría decirse que su única constante ha sido El Programa de Ana Rosa.

Según varios estudios realizados, todo apunta a que el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco cuenta con nada más y nada menos que una media de 721.000 espectadores a diario y un share de 25,5% de cuota, lo que indica que es el programa rey de la franja horaria matinal a nivel nacional y deja en muy buen lugar a Ana Rosa Quintana y a una cadena que parece estar más debilitada que nunca, haciendo que mantenga un halo de esperanza en que haya tiempos mejores y que todo vuelva a la normalidad.

Tal vez este inmejorable éxito de la periodista al frente de su programa es su gran experiencia en televisión, la cual data desde el pasado 1982 cuando fue fichada por primera vez por Televisión Española. Desde aquel entonces, Ana Rosa no ha dejado de cosechar éxitos que la han convertido en la gran profesional que a día de hoy es, siendo considerada como tal por una gran cantidad de compañeros de profesión que valoran enormemente su trabajo, además de una audiencia que la recompensa con datos por su esfuerzo diario.

Por si fuera poco, cabe destacar que Ana Rosa no únicamente es valorada por su entorno como la gran profesional que es, sino también por su personalidad arrolladora. Siempre que aparece frente a las cámaras, la presentadora hace gala de su espontaneidad y de su sinceridad, tratando los asuntos como considera oportunos y hablando de cada tema aportando su sello de identidad. Algo que no han pasado por alto sus compañeros, que durante su ausencia han demostrado echarla mucho en falta y que se trata, sin duda alguna, de uno de los pilares fundamentales de Mediaset más allá de lo que puedan decir las audiencias.