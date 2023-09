Ana Rosa Quintana eleva la tendencia ‘sporty’ que en su día adelantó Toñi Moreno

Ha sido una semana importante para Ana Rosa Quintana. La periodista ha aparcado su etapa profesional vinculada al horario matinal para comenzar una nueva era de la mano de TardeAR, el recién llegado formato encargado de cubrir las tardes de Mediaset. Así, el pasado lunes 18 de septiembre, la presentadora inauguraba plató con unas emotivas palabras con las que hacía un sentido homenaje a todas las compañeras de profesión que anteriormente se habían hecho cargo de la franja horaria que, a partir de ahora, será su nuevo terreno laboral. No obstante, más allá de la presentación de la dinámica y de los colaboradores que le acompañaran en este nuevo reto, Ana Rosa brillaba ante la cámara por su look escogido. Un look en el que, como era de esperar, el blanco era el claro protagonista.

Cumpliendo con lo que ya se rumoreaba días antes, Ana Rosa debutó con un estilismo completamente blanco como amuleto, mostrando de nuevo su faceta más supersticiosa y siendo fiel a los rituales que lleva realizando desde sus inicios en la pequeña pantalla. Pero, más allá del tono del traje que lució, lo cierto es que el calzado que ha utilizado durante los primeros días de programa ha sido otro de los datos más llamativos del estreno de TardeAR. Para esta nueva etapa profesional, Ana Rosa parece haberse lanzado a la tendencia sporty, la cual se basa en combinar lo deportivo con lo elegante.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’/ Mediaset

Así, la periodista ha lucido unas sneackers combinadas con estilismos arreglados y formales, creando outfits todoterreno que le permiten disfrutar de una máxima comodidad que le ayuda a hacer frente a las tres horas de directo recorriendo el plató. Este tipo de calzado es cada vez más común entre mujeres de más de 50 y 60 años, de hecho, sin ir más lejos, la tendencia mencionada ya ha sido mostrada hacia la cámara por periodistas como Toñi Moreno, la cual apuesta siempre por la comodidad y la seguridad que le pueden aportar unos zapatos de este estilo en riguroso directo.

Toñi Moreno llegó a confesar que en sus inicios en la televisión intentó de todas las maneras poder utilizar tacones pero cuando lo ha hecho, le duelen tanto los pies, que no puede ni pensar, algo que no puede suceder durante una grabación. «Desde entonces decidí no ir a más casting con tacones», reconocía, añadiendo que más allá de la simplicidad, el utilizar sneackers en sus looks le aportaba la naturalidad que necesitaba. «Quien me quiera, que me quiera así», decía para un programa de Canal Sur.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’/ Mediaset

Hace tan solo unos años era impensable ver como una mujer lucía otro tipo de zapato que no fuera de tacón en los platós de televisión pero, con el paso del tiempo y con pioneras como Toñi Moreno y Ana Rosa Quintana, cada vez es una tendencia más asentada en la programación ver como el estilo personal y natural de cada una, marcan su presencia ante los focos.