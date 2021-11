En tan solo dos semanas, la vida de Ana Rosa Quintana ha dado un giro de 180 grados. Así lo contaba la propia presentadora de El Programa de Ana Rosa a través de un post en Instagram, donde podemos verla en la Biblioteca de Los Silos, en el Antiguo convento de San Francisco de Madrid. Allí fue donde la periodista disfrutó de uno de los momentos previos a su retirada temporal de la televisión para recuperarse del cáncer de mama que se le detectó. Junto a su imagen rodeada de libros, la presentadora escribía un pie de foto cargado de significado: “Lo que cambia la vida en un instante”. Junto a ella aparece su marido, Juan Muñoz, quien se ha convertido en su gran apoyo para vencer esta nueva batalla.

Esta sería la primera vez que Ana Rosa reaparece públicamente tras haber dado a conocer su enfermedad en directo, motivo por el cual Patricia Pardo cogerá temporalmente las riendas del programa de las mañanas de Telecinco: “Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama”, explicaba la emblemática presentadora. Con el apoyo de su marido, sus mellizos y su hijo mayor, Ana Rosa decidió dar el paso de ausentarse de los focos para dedicarse únicamente en los próximos meses “a ella y a su familia”.

Han sido numerosos los mensajes que ha recibido la comunicadora desde que dio a conocer la triste noticia. Compañeros y amigos de la cadena no han dudado en mandar sus muestras de cariño a Ana Rosa a través de sus espacios televisivos o por medio de redes sociales. Entre ellos Toñi Moreno, María Patiño, Gloria Camila, Anabel Pantoja e incluso Isabel Díaz Ayuso. La última en hacerlo fue Emma García, que aprovechó el arranque de Viva la vida para recordarle a su compañera lo mucho que la echan de menos por los pasillos. Por su parte, la periodista agradeció de corazón tanto apoyo el día después de su retirada: “Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso sí todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias”, escribió.

No es la primera vez que Ana Rosa pasa por una situación similar. Hace algo más de una década, la presentadora se enfrentaba a la misma enfermedad con un resultado exitoso. Por aquel entonces, no necesitó ni siquiera quimioterapia. Bastó con una operación que no la obligó a ausentarse de sus obligaciones laborales, por lo que prefirió mantenerlo en secreto. Luego en 2018 dio a conocer por lo que había pasado, desvelando que supuso un auténtico varapalo en su día a día del que quiso proteger a su madre y a sus hijos.