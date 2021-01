Ana Obregón, rota en el recuerdo a Álex Lequio 8 meses después de su pérdida

Poco a poco, Ana Obregón ha ido saliendo del caparazón en el que se protegió tras el peor momento de su vida, la pérdida de su hijo Álex Lequio. Un adiós para el que nunca estuvo preparada, como cualquier padre, y que sigue siendo un lastre en su corazón. Si bien es cierto que la presentadora está volviendo poco a poco al trabajo y a ponerse delante de las cámaras, como hizo por ejemplo el pasado 31 de diciembre para despedir el 2020 junto a Anne Igartiburu, nunca volverá a ser la de antes, como ha dicho en más de una ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Este miércoles 13 de enero se cumple una fecha especialmente dolorosa, pues han pasado ocho meses del fallecimiento del joven empresario. Como suele hacer cada mes, ha regresado a las redes sociales para compartid un desgarrador texto en el que intenta explicar en qué momento se encuentra.

“8 meses sin ti. 8 meses sin vida. Los dos”, comienza escribiendo sin dilaciones, dando a entender que será un texto especialmente complicado. “Escribo para intentar transformar el dolor en palabras, pero cuando el dolor es devastador es indecible. No hay palabras. En ningún diccionario del mundo. ¿Cómo se llama a los padres que han perdido un hijo? Solo encontré una en sánscrito: VILOMAH (en contra del orden natural)”, desvela la presentadora, que ha recurrido a la meditación y a la lectura en estos meses inciertos.

“Ojalá hubiera una palabra para recordarles. Una palabra que refleje que detrás del dolor más terrible que se puede vivir existió el amor más indescriptible que una persona pueda experimentar”, sigue, para mandar un deseo al cielo y a su hijo, “ojalá llegue el día en que pueda recordarte en paz”.

Unas conmovedoras palabras a las que también se ha sumado el padre de Álex, Alessandro Lequio que ha comentado el post “Aless for ever 💜💛💜”, una frase a la que suele acompañar las fotografías que comparten de su hijo. Como él, muchos amigos y conocidos de Ana y de Álex, quienes durante todo este camino han estado al lado de la madrileña y del italiano, compartiendo su dolor y siendo un apoyo. Es el caso, por ejemplo, del diseñador Alejandro de Miguel, que manda a su amiga “fuerza”, “que dos personas tan maravillosas y llenas de luz. ❤️”, continúa. Pero no ha sido el único, claro, Raquel Perera, la exmujer de Alejandro Sanz le explica que se siente conmovida por su palabras, al igual que la actriz Lidia San José: “Tu dolor en palabras también transforma. A mi leerte siempre me mueve. Muchos besos ❤️”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Hasta el momento, Alessandro Lequio todavía no se ha pronunciado en redes sociales, aunque es normal que suba fotografías inéditas de su hijo. Esto es algo que hace de manera esporádica, desvelando así momentos divertidos, tiernos y, para muchos, también desconocidos de Álex Lequio.