El deseo de Ana Obregón a los Reyes Magos

El comienzo de año ha sido intenso para Ana Obregón. No solo porque ha sido la encargada de despedirse del año más complicado y duro de su vida, 2020, en el que tuvo que decir adiós al gran amor de su vida, su hijo Álex, sino porque ha sido su gran regreso a la escena pública tras unos meses en los que ha respirado acompañada del dolor. Sin embargo, el pasado 31 de diciembre la polifacética actriz y presentadora hizo de tripas corazón y volvió a mostrar su mejor rostro a los espectadores de TVE para mandar un mensaje de esperanza con el que recordó a su hijo y volvió a sonreír.

Pasada la noche de las Campanadas está a punto de llegar otra fecha muy importante en las fiestas navidades, la noche de Reyes, una cita que ha aprovechado para volver a dirigirse a su niño a través de un emotivo mensaje que ha compartido en sus redes sociales. “Tal día como hoy hace un año en casa recordando cuando eras pequeño la ilusión con que escribías la carta a los Reyes Magos”, comienza escribiendo junto a una imagen en la que aparecen Álex y el perro de la familia, Luna, que falleció al poco tiempo que el joven empresario. “Ese día no nos dijimos nada pero sé que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser”, sigue el texto, en el que Obregón refleja lo difícil de esta fecha para ella.

«Y, sin embargo, este año los Reyes Magos no se han olvidado de ti. Con su iniciativa @buzonreal te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje, tu buen humor y tu solidaridad», continúa, recordando aquellos meses de hospital que los unieron más que nunca y que desvelaron el gran corazón y las ganas de vivir de Álex. Si bien él ya no está, Ana Obregón sabe que hay muchos niños y jóvenes que se encuentran en el hospital y que tendrán que vivir allí la noche más mágica del año y, por eso, ha compartido la sorpresa de que los Reyes Magos pueden escribir a través de la iniciativa ‘Buzón Real’ una “carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encarguéis. ¡Aún estáis a tiempo!”.

Tras el gran aviso, Ana Obregón ha querido compartir con sus miles de seguidores su deseo para los Reyes Magos, volver a estar con su pequeño. “En mi caso Queridos Reyes Magos este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y. si no me lo podéis conceder. al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella”.

A pesar de que ponerse de nuevo ante las cámaras fue un gran reto para ella, ha asegurado que lo ha hecho gracias a la fuerza de Álex, “cuando leí la audiencia escuché la voz de mi hijo diciéndome: ‘¡BRAVA MAMMA!’ y por primera vez sonreí de verdad”.