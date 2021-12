Malas noticias. Ana Obregón no podrá dar las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid junto a Anne Igartiburu. La presentadora se ha contagiado de coronavirus, motivo por el cual se ha convertido en una notable ausencia en ese día tan especial. “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado”, ha comenzado diciendo muy apenada a través de un post publicado en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

«Deciros que estoy bien , en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido», ha añadido Obregón. También, ha querido expresar su tristeza por no poder estar en la Puerta del Sol para «agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle». «Os animo a que toméis Las uvas en @rtve con mi adorada @anneigartiburu y Petrus Jacob , porque mi corazón estará allí con vosotros . Gracias a @rubenhernandezcostura_ por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene», ha terminado diciendo dejando claro que dentro de un año la volveremos a ver para despedir el año.



La última vez que vimos a Ana Obregón fue la pasada Nochebuena, ya que fue la protagonista de una de las noches más especiales del año. Junto a Boris Izaguire realizaron Telepasión con TVE. » Gracias de corazón en nombre de todo el equipo de Telepasión Airlines @rtve a los más de 2.200.000 de espectadores que nos convirtieron en líderes esta Nochebuena.

Este programa era un reto para mi , pero era mi manera de demostraros mi agradecimiento por todo vuestro cariño y el apoyo que he recibido durante este año», agradeció a sus seguidores en una publicación.

Además, dio a conocer que esa noche la pasó sola en casa. «Pero, ¿sabéis una cosa? Tenía el corazón tan lleno de amor de mi madre y mi hijo por tantas Nochebuenas maravillosas con ellos que casi no llore … bueno solo un poquito», expresó la actriz.



***noticia en elaboración***