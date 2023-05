Ana Obregón (68) ha vuelto a mostrar a la pequeña Ana Sandra en una nueva publicación en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. Lo ha hecho con una imagen de ella sobre la cama de su apartamento en Miami, donde reside junto a su nieta desde su nacimiento el pasado mes de marzo, por gestación subrogada; con la recién nacida en brazos y mirando [ambas] a un espejo, que refleja el marco con una foto de la bióloga junto a su hijo fallecido. Una estampa que la que fuera intérprete de Ana y los 7 ha definido como «el selfie de mi vida», si no fuera, precisamente porque Aless, padre a su vez de la menor, estuviera muerto.

«Este sería el selfie de mi vida si mi hijo estuviera aquí. Momento con los dos amores de mi vida que algunas personas me querían robar, personas tóxicas con un gran problema, una mente cerrada y la boca demasiado abierta. Son pocas y sus palabras que lanzan como cuchillos me hacen cosquillas después de tener que enterrar a mi único hijo. Sin embargo, la mayoría, me lanzáis palabras llenas de empatía y amor que me llegan directas al corazón. Gracias», ha escrito.

Las palabras de Ana Obregón, más allá de ser de agradecimiento a quienes la han apoyado en su decisión de traer a Ana Sandra al mundo, y de orgullo por la pequeña; son un nuevo ataque para quienes, al contrario, la critican ya sea por su avanzada edad, por haberlo hecho con un proceso prohibido en España, como es el vientre de alquiler, o por el estado anímico en el que se ha mostrado desde aquel fatídico 13 de mayo de 2020. «Es un error, el duelo no está resuelto», opinaron varios psicólogos sobre esto último.

En este sentido, cabe recordar que el nacimiento de Ana Sandra ha sido según cuenta la propia actriz en El chico de las musarañas, el libro que comenzó Aless y que su madre ha terminado contando su propia experiencia, en cumplimiento con el último deseo que el joven le pidió a sus padres antes de morir: que trajesen al mundo un hijo póstumo. «Mamá, papá… Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer, por favor», fueron las palabras de Aless Lequio a sus padres.

¿Cuándo volverá Ana Obregón a España?

El retorno a España de Ana Obregón está cada vez más cerca ahora que su pequeña está a punto de cumplir tres meses de vida. Así lo aseguran al menos a Vanitatis fuentes solventes de su entorno más cercano: «Tiene varios proyectos profesionales cerrados y no puede seguir posponiéndolos. Seguramente, entre mediados de mes e inicios de junio llegue a España con Ana Sandra», cuentan.

Uno de ellos sería la presentación oficial, precisamente, de El chico de las musarañas. Asimismo, Bertín Osborne (68) confirmó hace escasos días la presencia de la bióloga en la nueva temporada de Mi casa es la tuya. «No la hemos hecho todavía, pero me ha dicho que me lo va a contar todo, la he visto muy contenta y la venía muy bien… Las connotaciones de cómo y por qué lo ha hecho no las sé, pero se lo preguntaré», aseguró Bertín.