Si hay una realidad esa es que los retoques estéticos se han convertido en una rutina más de belleza. Son muchas las influencers que utilizan sus redes sociales para mostrar los cambios que se han realizado, para hablar abiertamente de los complejos y para tratar con total normalidad algunos de los temas más tabú de la sociedad. Las operaciones de pecho y el aumento de labios han pasado a ser ya los retoques más buscados dentro de la medicina estética. Sin embargo, se trata de un campo en el que hay diversidad de opiniones, tanto en contra como a favor. Mientras Anna Padilla luce con orgullo su rinoplastia o Julia Janeiro hace partícipes a sus seguidores de su retoque de ojeras, hay otros rostros conocidos que no están tan familiarizados ni tan de acuerdo con el tema.

Este es el caso de Ana Milán que, sin tapujos en la lengua, como ya acostumbra a hacer, ha dado abiertamente su opinión en el séptimo episodio de su podcast La vida y tal, en Podimo. “Ser bello no tiene ningún mérito, es una cuestión genética. Te ha tocado, la combinación de tus padres ha salido ganadora”, ha sentenciado, dejando claro que el hecho de ser una persona aparentemente guapa no te hace conseguir más logros en la vida.

Hoy en día es muy común retocar las imágenes en las redes sociales y preocuparse mucho por el aspecto físico, es por ello que la actriz ha querido lanzar un mensaje respecto a la medicina estética que no ha pasado desapercibido: “Cuidado con los retoques porque luego hay mucha gente que se pasa y no tiene cara. Osea, no parecen más jóvenes, parecen más ricas”. Y es que, además de por su impecable carrera profesional, Ana Milán ha conseguido hacerse un hueco en el universo 2.0 por su sinceridad, hablando en sus directos de Instagram sin tapujos y sin filtro alguno de todos los temas habidos y por haber, dando su opinión con cierto toque de humor. Una característica que sus seguidores han realzado por encima del resto de sus cualidades como personaje público.

Presunto retoque de pómulos con polémica servida

Precisamente ha sido su crecimiento en las redes sociales y sus retransmisiones en directo las que le ha llevado a más de un cabreo. Fue hace varios meses cuando la intérprete de Física o Química cargó contra una de sus seguidoras tras leer un comentario de lo más desagradable en su Instagram. “El otro día cuelgo una foto y me pone una tía: ‘qué barbaridad, te has puesto pómulo, qué horror’”, comenzó relatando visiblemente sorprendida y molesta a partes iguales. “Pero qué dice señora, ¿que me he puesto pómulo? ¡No me he puesto nada!”, negó públicamente.

En ese momento, la alicantina recordó que esta mujer no estaba de acuerdo con los retoques estéticos, llegándole a decir que se le había caído un mito. “¿Se te cae un mito? ¿Si me hubiese puesto pómulo no te hubiera gustado? ¿No va a ser que tú eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosas?”, estalló la escritora, sentenciando que cada uno es libre de hacer con su vida lo que realmente quiera y que, no por ser un personaje público, tiene que soportar ciertos comentarios.