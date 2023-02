Ortega Cano arropa a su hijo en su cumpleaños ante la notable ausencia de Ana María Aldón

La familia Ortega Mohedano está de celebración. Fue el pasado miércoles, 8 de febrero, cuando el hijo de Ana María Aldón y Ortega Cano, José María, cumplió 10 años, sin embargo, no ha sido hasta hoy cuando la familia ha querido celebrar esta nueva vuelta al sol del pequeño por todo lo alto. Sin embargo, en una fecha tan especial para el niño, ha llamado especialmente la atención una ausencia tan notable como inesperada: la de su madre.

A lo largo de esta misma tarde, un conocido parque de bolas, situado a las afueras de la capital, ha acogido la llegada de uno de los clanes más polémicos del momento. Una de las primeras en llegar al festejo no ha sido otra que Rosario Mohedano, que ha lucido una sonrisa de oreja a oreja y unas gafas de sol que tapaban una parte de esa considerable felicidad con la que ha atendido a los medios de comunicación allí presentes sin reparo alguno. De la misma manera ha llegado su madre, Rosa Benito, demostrando así estar plenamente volcada en hacer que el pequeño pase uno de los días más alegres del año que acaba de iniciar.

Como no podía ser de otra manera, Gloria Camila tampoco ha querido perderse la gran celebración de su hermano, involucrándose de lleno en la fiesta al llevar consigo un gran algodón de azúcar con forma de flor y una bolsa que probablemente guarde los regalos que posteriormente recibirá José María para empezar una nueva década de su vida de la mejor de las maneras. No obstante, y aunque han sido muchos los invitados que se han acercado a la zona mencionada, no ha sido hasta el último momento cuando se han presentado en el lugar dos piezas fundamentales: el diestro y su hijo. Ataviado con una bufanda y un abrigo para refugiarse de las bajas temperaturas propias de Madrid en estas fechas, el que fuera marido de Rocío Jurado ha acompañado a su pequeño y a los amigos de éste para que puedan disfrutar de una tarde repleta de juegos. Aún así, y aunque ha posado frente a las cámaras, el torero no ha esbozado ni una sola sonrisa, lo que deja entrever que quizá no esté atravesando un buen momento a nivel personal, aunque sea un día muy feliz para uno de los pilares fundamentales de su vida.

De esta manera, y teniendo en cuenta la gran afluencia de gente que ha ido llegando al parque de bolas, ha llamado especialmente la atención la ausencia de Ana María Aldón. Aunque el vínculo entre madre e hijo es muy fuerte, es muy probable que la colaboradora haya optado por declinar esta cita en su agenda para así evitar reencontrarse con la que un día fue su familia política, razón por la que probablemente ya haya celebrado los diez años de José María durante el miércoles o esté dispuesta a hacerlo de cara al fin de semana.