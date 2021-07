Después de la tormenta llega la calma. Ana María Aldón ha acudido a ‘Viva la Vida’, tal y como viene siendo habitual, ya que se ha convertido en una de las colaboradoras estrellas del formato presentado por Emma García. Durante las últimas semanas, la tertuliana ha estado en el ojo del huracán debido a unas polémicas que tienen que ver con la familia de su marido, José Ortega Cano. Su hermana Conchi, reveló que la exconcursante de ‘Supervivientes’ no le había cogido el teléfono cuando intentaba ponerse en contacto con el maestro para saber cómo se encontraba tras la operación. Informaciones que Aldón desmintió rotundamente. Después de aquellos malentendidos parece que la situación familiar ha mejorado. “Ahora estamos en un buen momento. Hemos pasado días muy chungos”, ha confesado la televisiva.

“Ante todo va a prevalecer la salud de mi marido. No he tenido ningún problema con ninguno de los hermanos. Cuando tenga un problema con mi cuñada o con mi hermana lo hablaré con ellas o actuaré de otra manera”, ha añadido reflexiva. Hace tan solo una semana Ana María estallaba contra las polémicas declaraciones que dio la hermana del torero. “Con Conchi no he tenido ninguna conversación, no tiene nada que explicarme ni nada que decirme”, dijo.

Pero, eso no fue todo porque también quiso expresarse al haber llegado a sus oídos ciertos comentarios dañinos. “Ahora sí hay un problema porque hay cosas por detrás que se está encargando de sacar, como por ejemplo que dijeron que en la boda se sintieron ninguneados. Lo han dicho en ‘Sálvame’, la información a Sergi -reportero del programa- se la da ella y allí se encargan de distribuirla”, contó con cierto enfado. Sin emabargo, estas palabras ya forman parte del pasado y parece ser, que la relación familiar se encuentra en un buen momento tras haber solucionado todos los frentes abiertos que tenían.

José Ortega Cano, recuperado de la dolencia

Este domingo el maestro ha acudido junto a su hijo a la premire de ‘A todo tren’, película dirigida por Santiago Segura y ha atendido a los medios de comunicación. “Me encuentro bien. Voy mejorando día a día físicamente y del problemilla que tenía ya estoy recuperado. Me han pedido que haga algo más de ejercicio”, ha explicado sobre el problema coronario que tuvo hace unas semanas por el que tuvo que ser intevenido para practicarle un cateterismo. El torero, que se encuentra en plena disputa familiar, ha dado a conocer que se irán unos días a la playa para desconectar. “Tenemos una casa y vamos a disfrutarla”, ha dicho. También ha hablado sobre su hija, Gloria Camila, y su futuro como actriz. “Cada día va mejorando. Yo la veo todos los días. Tiene un gran futuro. Creo que tiene cosas previstas para el extranjero”, ha añadido orgulloso