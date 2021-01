Ana María Aldón está de vuelta. La recién estrenada colaboradora de ‘Viva la vida’ dio positivo en coronavirus al poco de comenzar en esta nueva etapa televisiva que tanto ha dado que hablar. Tras haber superado la enfermedad, llegó a decir que tanto ella como su marido, José Ortega Cano habían sufrido «todos los síntomas del virus». Una vez recuperada tanto ella como el diestro han confesado que durante los 12 días que estuvieron en cuarentena tuvieron miedo porque no sabían la evolución que tendrían en relación con la Covid-19. Con mucha energía, Ana María Aldón ha aterrizado este domingo en ‘Viva la vida’ y lo ha hecho como solo ella sabe hacerlo, con un cambio de look de lo más llamativo.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha vuelto al trabajo con un nuevo color de pelo. De hecho, no ha sido elección propia, pues se ha dejado sorprender por el peluquero, tal y como hemos podido ver a través de las redes sociales. «Voy a mirarme al espejo, es una sorpresa porque no me han permitido que me viese…», ha dicho antes de verse el cambio que le habían hecho. «No sé lo que va a ocurrir, estoy nerviosa», ha continuado diciendo, y finalmente ha confesado con un grito: «Alaaa, que chuli».

El rosa ha sido el color con el que Ana María Aldón ha pisado este domingo el plató de ‘Viva la vida’. Un tono que lleva siendo tendencia varias temporadas y que parece que lo seguirá siendo. Pese a llevar el cabello corto, Aldón ha querido sanearse el corte y se lo ha degradado por la parte de atrás dejándose un flequillo que se ha peinado, esta vez, hacia un lado. Llegados a este punto, es necesario recordar que la mujer de José Ortega Cano ha dado un giro de 180 grados a su estilismo. Si bien cuando conoció al torero lucía un estilo algo más tradicional, con el paso de los años se se ha convertido en toda una ‘fashion victim’.

Han sido unas navidades complicadas tanto para ella como para José Ortega Cano, ya que han tenido que permanecer en su domicilio hasta pasar la enfermedad. «El día 24 por la noche, Gloria Camilia vino con su pareja a cenar a casa. Después el 27 fui a ‘Viva la vida’ porque ahí no tenía coronavirus, ya que me hicieron la prueba al entrar y el resultado fue negativo», explicó Ana María en relación a su baja por enfermedad en un directo junto al diestro para el programa para el que trabaja. «Salí ese mismo día por la noche hacia Cádiz porque yo a la mañana siguiente tenía que estar en Sanlúcar de Barrameda para hacer cosas. En ningún momento me quito la mascarilla, veo a mi hija, veo a mi madre con la distancia de seguridad y el día 31 de diciembre es cuando damos positivo», relató con todo lujo de detalles hace una semana.

Además, Ana María quiso dejar claro que Gloria Camila -también dio positivo en coronavirus- lo ha pasado mal con todo este tema, ya que han sido muchos los que la han tachado de irresponsable. «Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba y aquí estoy en casa encerrada por dar positivo yo también. Hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos. Quiero decir, nadie está libre del virus, y nadie sabe el día de mañana lo que puede pasar, aprovechen todo el tiempo posible», dijo la influencer en su cuenta de Instagram. Afortunadamente, todos están recuperados y han dado negativo.