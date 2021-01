Ortega Cano y Ana María Aldón visitan la tumba de Rocío Jurado

José Ortega Cano y su mujer han superado al fin la COVID-19 después de dar negativo en el último test que se realizaron. También su hijo y Gloria Camila fueron contagiados. Pero la infección ya es historia y por eso han protagonizado su primera salida. Un plan cargado de emotividad y sentimiento ya que la familia se ha desplazado junta al cementerio de San José, en la gaditana localidad de Chipiona, donde está enterrada Rocío Jurado.

El torero ha estado acompañado por Ana María Aldón y por el hijo que ambos tienen. Los 3, flanqueados por otras dos personas, han querido llevar flores a la cantante gaditana, que este 2021 cumpliría 77 años. La visita se ha producido por deseo del que fuera marido de Rocío Jurado y no porque se cumpla ningún aniversario relativo a la genial artista. La familia ha dejado unas bonitas imágenes reunida alrededor del imponente mausoleo, donde descansa ‘La más grande’ desde que falleciera, un fatídico primero de junio de 2006. Ha sido el hijo de Ana María y Ortega Cano el que ha depositado el ramo de flores, firmando un gesto muy bonito.

A la salida del camposanto, el ‘maestro’ ha atendido a los medios de comunicación que allí se congregaban y que en primer lugar se ha preocupado por su estado de salud tras superar el coronavirus. Ortega Cano ha bajado la ventanilla del coche y ha respondido amablemente a las preguntas de la prensa. «Estoy bien, encerrado como todo el mundo al que le toca afrontar esto, no es agradable pero afortunadamente nos encontramos bien», comenzaba diciendo.

Ana María Aldón ejercía de conductora del vehículo y reconocía haber sido «unos afortunados porque ninguno ha pisado un hospital y él (Ortega) nos preocupaba mucho porque tiene un poquito de neumonía y nos preocupaba por ese tema, pero ya ha salido y estamos bien», decía la modista. Lo que ha descartado por completo el que fuera marido de Rocío Jurado es viajar a Madrid: «Ahora, según están las cosas, mejor quedarse en el sur». Eso sí, ha dejado claro que tendrá que volver en cuanto pueda ya que allí le espera su hija Gloria Camila.

Precisamente, era la colombiana quien daba la noticia de que José Ortega Cano y Ana María Aldón habían resultado positivos en COVID-19. Ella se había juntado con ellos en Navidad y al hacerse la prueba también resultó contagiada. La joven escribió en sus redes sociales un texto para explicarlo todo: «No sabemos valorar lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo, nos juntamos cuando pasan desgracias, o por el simple morbo y cotilleo…», introducía antes de soltar la bomba: «Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba, y aquí estoy, en casa encerrada por dar positivo yo también. Hace unos días daba gracias porque ninguno de los míos había cogido el virus, y hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos. Quiero decir, nadie esta libre del virus, y nadie sabe el día de mañana lo que puede pasar, aprovechen todo el tiempo posible. Un 31 en casa, en pijama y calentita es lo mejor que puede pasarme, pero perder a papi o a algún ser querido no, ME NIEGO».

Flores y homenaje a Rocío Jurado mediante, la familia de Ortega Cano deja atrás unos durísimos primeros quince días de un 2021 que no ha empezado nada bien por lo general.