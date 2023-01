Como cada domingo, Ana María Aldón ha ocupado su silla en Fiesta, lo que no se esperaba es el tenso encuentro que ha tenido con Patricia Donoso. La presunta amante de Ortega Cano ha regresado con más fuerza que nunca a la televisión, sin perder la oportunidad de lanzar varias pullitas que han sonado en el plató del espacio conducido por Emma García. Enfundada en el papel de reportera, la diseñadora no ha dudado en mostrar su mejor sonrisa y atender a la invitada que esperaba a las afueras de las inmediaciones de Mediaset.

Patricia Donoso ha reaparecido en Fiesta para coger el premio a ‘Aguafiestas’ que le ha otorgado el programa. «A mí me ha gustado porque ha sido aguarle la fiesta a tu marido», ha dicho contundente a Ana María, que le ha preguntado cómo se ha tomado este reconocimiento televisivo. Pero en esta aparición, Patricia no ha dudado en bromear con la situación y, mientras el equipo de sonido le ponía el micrófono, esta ha soltado: «Uy me están metiendo mano, me trae recuerdos». Haciendo referencia a la situación vivida con el torero en un AVE, la diseñadora le ha preguntado si su marido Charles no se iba a enfadar por sus comentarios, a lo que esta ha añadido: «No, no es tan machista como el tuyo».

Centrándose en el premio recibido, Donoso ha confesado estar agradecida, pero dejando claro que todavía no le había aguado la fiesta a muchísima gente de este país: «Hay un Borbón que va de lo que no tiene y que aún me debe dinero». Según ha relatado, se trata de Olivia de Borbón, quien presuntamente la bloqueó de todos lados después de no haberle devuelto el dinero prestado. Pero, cambiando rápidamente de tema, Patricia Donoso ha querido decirle algo que lleva pensando mucho tiempo a Ana María: «Te debo decir algo y te lo voy a decir a la cara. Eres la única persona que debo decirte chapó porque es la única que has dado cuatro entrevistas en Lecturas diciendo nada».

Tras esto, han sido varios los colaboradores que han manifestado querer conocer de cerca a Donoso, cómo es ella en su día a día, no en los platós de televisión. Tal y como ha relatado, ella no nació en una familia adinerada, pero poco a poco ha ido labrándose su camino hasta llegar a ser rica. Sin embargo, tras sus apariciones en la pequeña pantalla, han sido muchos los insultos y las críticas que ha recibido, en especial de parte de su marido Julián Donoso. «Mi marido intentó matarme cuando se dio cuenta de la existencia de Charles. Mi marido me apunta con una pistola en el estómago y dice: ‘Directamente es tu último día’», ha explicado, resaltando que no tiene en mente quitarse su apellido.

En ese momento, Patricia ha aprovechado para recomendarle a Ana María Aldón ponerse el apellido del torero, un momento de lo más tenso en el que ha confesado algo que nunca antes había hecho. «Cuando yo llamaba a Ortega, él a mí me decía que tú le decías: ‘eso es televisión, eso me lo ha dicho la directora’», ha dicho, provocando que la diseñadora se haya quedado en shock. Ha sido entonces cuando Donoso se ha acercado a ella y le ha confesado cómo la veía desde la televisión, sin conocerla: «Yo tenía un concepto tuyo no por ti misma, sino por lo que él decía de ti. Y lo que yo tenía claro era que tú llegabas a tu casa y tú decías una cosa a Jose y luego aquí decías otra. Y cuál es tu problema, que tú llegas y dices que estoy muy triste y a los cinco minutos te hacías una foto muy contenta».

Además, Patricia Donoso ha contado que el diestro le confesaba lo mucho que quería a su mujer y que no se quería separar: «Él me decía: ‘yo la quiero muchísimo, nunca me voy a divorciar de ella’». Tras esto, Ana María ha intentado esclarecer la historia del AVE y su roneo, pero no le ha quedado del todo claro. Finalmente, la diseñadora le ha entregado el premio ‘Aguafiestas’ de su programa y juntas han protagonizado un momento que ya es historia de la televisión.