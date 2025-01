La relación entre Belén Esteban y Anabel Pantoja ha sido una constante en el panorama televisivo español, marcada por momentos de tensión y reconciliación. Uno de los episodios más destacados ocurrió en 2021, cuando ambas estuvieron al borde de romper su amistad debido a conflictos relacionados con sus respectivas líneas de joyas. Belén Esteban decidió diversificar su carrera incursionando en el mundo empresarial. Tras el éxito de su colección de velas aromáticas, anunció el lanzamiento de su propia línea de joyas. Este proyecto la posicionó como competidora directa de Anabel Pantoja, quien ya contaba con su propia colección de bisutería y había logrado consolidarse en ese mercado.

La situación se agravó por malentendidos y falta de comunicación, llegando a un punto crítico en el que Belén decidió renunciar a su proyecto empresarial para preservar su amistad con Anabel. Esta determinación implicó, según pudo saber LOOK, renunciar a los beneficios económicos, los cuales se estimaban en alrededor de 6.000 euros en las primeras semanas, con proyecciones de alcanzar los 10.000 euros. A pesar de las pérdidas financieras, Belén priorizó su relación personal sobre los negocios. «De mí no se ha preocupado nadie. Yo también tengo mi casa y tengo que pagar mis cosa. Lloras cuando te tocan lo tuyo. ¿Qué te crees que a mí no me ha dolido dejar esto? Mucho, porque he perdido dinero, antes está mi dignidad y mi amistad», dijo entonces Belén.

Anabel y Belén Esteban en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

Sea como fuere, lo cierto es que, a pesar de estos altibajos, la amistad entre Belén y Anabel demostró ser sólida y resistente. En estos momentos, Anabel Pantoja enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida: su hija Alma, de apenas 50 días, permanece ingresada de urgencias en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, desde el pasado 10 de enero, siendo su pronóstico, reservado. La noticia conmocionó al entorno de Anabel y a la opinión pública, generando una ola de apoyo hacia la familia.

Belén Esteban no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a Anabel durante esta crisis. A través de sus redes sociales, la de Paracuellos del Jarama ha compartido una emotiva fotografía junto a Anabel, acompañada del mensaje: «Mi gordi, yo creo que esta es la foto más feliz que tenemos. Mi Anabel, cuántas cosas vividas y las que nos quedan. Te quiero mucho, siempre juntas». En la imagen, Belén Esteban se muestra apoyada sobre la tripa de su íntima amiga, que en el momento de la instantánea estaba en la recta final de su embarazo.

Belén Esteban y Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)