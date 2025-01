Anabel Pantoja ha experimentado un notable ascenso en la esfera pública en los últimos años. A pesar de ser una de las últimas en incorporarse al foco mediático dentro de la familia Pantoja, su carisma y autenticidad la han convertido en una figura querida por muchos ya sea en televisión o en redes sociales. La influencer ha demostrado ser un nexo de unión fundamental para su familia, especialmente en momentos de adversidad.

El nacimiento de su hija Alma en noviembre de 2024 marcó un hito en la vida de Anabel. Sin embargo, la alegría se ha visto ahora empañada debido al estado de salud de la pequeña, que fue ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, debido a una afección de salud no revelada públicamente, hace varios días. Esta situación crítica ha movilizado a toda la familia Pantoja, dejando de lado sus diferencias para apoyar a Anabel y a su pareja, David Rodríguez, en este difícil momento.

La madre de Anabel Pantoja a las puertas del hospital. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja, madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja, ha viajado a Gran Canaria para estar al lado de su sobrina. Sus hijos también se han desplazado a la isla para brindar su apoyo a la influencer, así como Agustín Pantoja, hermano de la tonadillera. Merchi, madre de Anabel, ha reforzado aún más el círculo familiar en torno a la pequeña Alma. Además, amigos cercanos, como Belén Esteban y Susana Bicho, también han acudido al hospital para acompañar a Anabel en estos momentos de incertidumbre.

El paso a paso de Anabel Pantoja en el foco

Anabel Pantoja irrumpió en la vida pública gracias a su vínculo familiar con Isabel Pantoja, si bien su primera aparición televisiva fue en 2011 como defensora de su primo Kiko Rivera durante su participación en Supervivientes. En aquel momento, Anabel era conocida como la sobrina de la tonadillera y trabajaba como asistente personal de su tía -algo que ha acontinuado haciendo a lo largo de los años-. Sin embargo, desde el principio dejó claro que tenía carisma propio y que no se conformaría con vivir a la sombra de su familia. Anabel destacó por su desparpajo y naturalidad frente a las cámaras, algo que llamó la atención de otros programas de televisión de la cadena.

Su carácter espontáneo y su simpatía le abrieron las puertas del universo Sálvame o El programa de Ana Rosa, ente otros, donde pronto comenzó a colaborar de forma recurrente. Aunque eso sí, se podría decir que el verdadero salto a la fama de Anabel Pantoja al margen de su familia, llegó con su participación en Supervivientes 2022. Aunque no llegó a la final, su paso por el reality fue clave para consolidar su figura pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Durante su estancia en la isla, Anabel mostró una faceta más vulnerable, pero también demostró su capacidad de superación y fortaleza. Tras su aventura en el programa, Anabel siguió siendo en un rostro habitual de Telecinco, participando en debates y especiales de realities como El Debate de las Tentaciones, si bien muy pronto tomaría la decisión de alejarse de la pequeña pantalla y dar un giro a su trayectoria profesional. «Me ofrecieron ir a Supervivientes. Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea, estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo, y me dijo ‘vente’. Y me tiré, y cambió mi vida para bien y para todo. Y ahí es cuando salí de Sálvame y ya cuando regresé, decidí no volver»

Mientras triunfaba en televisión, Anabel comenzó a destacar en las redes sociales. Su cuenta de Instagram se convirtió en una de las más seguidas de la familia Pantoja, donde ahora comparte desde sus looks diarios hasta sus viajes y anécdotas familiares. Además, Anabel aprovechó su popularidad para lanzar su propia línea de joyas, Anabel Pantoja Jewelry, que se ha convertido en un éxito de ventas. Esta faceta como empresaria e influencer la han ayudado a diversificar su carrera más allá de la televisión.