Primeras palabras de Amalia Obregón tras la bomba de su hermana

Ha pasado una semana desde que se publicase la gestación subrogada de Ana Obregón que tanto ha dado de qué hablar. Ahora, unas nuevas fotografías y la que ha sido la primera entrevista de la actriz han despejado todas las dudas: no es la madre de la pequeña, sino su abuela. Tal y como ella misma ha relatado, la última voluntad de Aless Lequio antes de morir fue formar una familia, aunque él ya no pudiera disfrutarla. Y así ha hecho su madre.

La intérprete de Ana y los siete comenzó a planear esta reproducción asistida desde que pronunció el último adiós a su hijo. Un movimiento con el que Alessandro Lequio no estaría del todo de acuerdo, pero que ha conseguido devolverle las ganas de vivir a la presentadora. Cabe recordar que solo eran conocedores de este cambio de vida las hermanas de la actriz, Celia y Amalia, y por supuesto el colaborador de El programa de Ana Rosa, que ha utilizado el silencio como estrategia.

Quien sí se ha pronunciado ha sido Amalia Obregón, que ha confesado para las cámaras de Gtres en exclusiva las que han sido sus primeras impresiones después de que la noticia haya saltado a la prensa nacional. La menor de las hermanas ha atendido a la prensa desde Mallorca, justo después de la primera entrevista de su hermana. «Fenomenal», ha sido su respuesta al ser preguntada por lo que opinaba de esta decisión. Al parecer, aunque Alessandro confesó que se estaba enterando de algunas cosas al mismo tiempo que el resto del mundo, las hermanas de Obregón sabían todo desde el principio. «Claro», ha dicho cuando se ha cuestionado si era conocedora de la paternidad de la pequeña Ana, que ha sido creada con un donante de óvulo y los espermas del joven que falleció el pasado 2020.

Amalia no ha querido dar más detalles de esta noticia sorpresa, pero sí ha querido dejar claro que no piensa opinar sobre la presunta tensión que existe entre Alessandro y Ana desde hace ya tiempo. «No tengo ni idea, llevo fuera de Madrid mucho tiempo», ha zanjado. Después se ha despedido de la prensa y a abandonado el lugar en coche. Unas palabras que han tardado en llegar, pero que por fin ha pronunciado.

Quien no se hizo esperar fue Celia, que nada más salir la noticia en la portada de ¡Hola!, confirmó la buena nueva. «Ana está feliz, y la familia también, un poco en shock», dijo para las cámaras de Gtres. En cambio, Javier Obregón, no tenía constancia de la llegada de esta niña al mundo hasta después de estallar la información. «Hay temas muy importantes, pero que este también es importante», decía, añadiendo que toda la familia estaban muy felices. Eso sí, Alessandro no piensa hablar «ni ahora ni nunca» sobre un tema que le ha salpicado de lleno pero del que parece que no estaba nada de acuerdo con llevarlo a cabo. De momento, habrá que esperar a que vuelva a ocupar su silla en El programa de Ana Rosa para saber qué opina del revuelo mediático que le atañe como abuelo de la niña que acaba de nacer y que pisará por primera vez España en menos de un mes.