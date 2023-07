De ‘influencer’ a empresaria: la vida de Alice Campello, al detalle

Nacida el 5 de marzo de 1995, Alice Campello se ha convertido en una de las influencers del momento. Reúne más de 3 millones de seguidores en su perfil de Instagram y su popularidad aumenta como la espuma. Las cifras hablan por sí solas. Ahora, la empresaria se encuentra en un gran momento personal, pues acaba de aumentar la familia con Álvaro Morata, su marido y su compañero de vida con quien tanta complicidad desprende desde que se hizo pública su historia de amor.

El pasado 9 de enero, Alice Campello dio a luz a su cuarto hijo, una niña llamada Bella. El jugador de fútbol fue el encargado de dar a conocer la buena nueva, aunque con un sabor agridulce, ya que Alice tuvo que ser trasladada a la UCI. «Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ¡ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho! Ahora mismo está en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte», comentó Morata en un post.

A las pocas horas, Alice Campello se pronunció, agradeciendo todo el cariño que recibió después de que se debilitara su estado de salud. «Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño, por todas las flores y por preocuparos por mí. Gracias a todas las personas de @clinicanavarra, pero en especial a la Doctora Muñoz y al Doctor Chiva, al Dr. Vaquero, al Dr. Alonso y a todos los médicos y matronas (especialmente a María Victoria y Raquel) Gracias @alvaromorata, eres el amor de mi vida… el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das… Me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo», dijo, muy emocionada en un post en el que también aparecía la pequeña.



Álvaro Morata junto a Alice Campello

Finalmente, fue dada de alta y pudo descansar en la tranquilidad de su hogar, donde le esperaban sus pequeños: Leonardo, Edoardo y Alessandro.

La firma de cosméticos de Alice Campello

Además de dedicarse de lleno a las redes sociales, donde publicita productos y servicios, Alice Campello ha fundado su propia marca de cosméticos, que por cierto, es todo un éxito. “MASQMAI fue fundado en diciembre 2017 por la modelo italiana Alice Campello. Su ambición, pasión y compromiso han hecho que Masqmai crezca y evolucione, hasta convertirse en la potente marca cosmética que es hoy”, explican



Akala Studio

Alice Campello no para y es que, también ha creado Akala Studio, pero ¿qué es? La firma de ropa de la influencer. Desde sudaderas a vestidos pasando por ropa de baño. La marca cuenta tanto con sección de mujer como de hombre, pero también hay diseños para los más pequeños de la casa.

Prendas actuales con el toque personal de Campello, que mezcla las últimas tendencias en moda con la comodidad de las prendas. Además, algunas de las piezas cuentan con un descuento extra.