Nuevo giro en la relación de Alice Campello y Álvaro Morata. Si hace unas semanas el ex matrimonio decidió cortar cualquier tipo de vínculo en la red, ahora la empresaria italiana ha decidido acercar posturas con el padre de sus hijos a través de una significativa historia en su cuenta de Instagram. Hace unos días fue el futbolista el que, a través de su perfil social, felicitaba a la joven con motivo de su cumpleaños. Un gesto que marcó un antes y un después y que no debió sentar del todo bien a Alice, que dejaba de seguir al progenitor de sus vástagos in extremis. Días después, parece que Campello ha decidido darle una nueva oportunidad al ex jugador del Real Madrid o, al menos, en el universo 2.0.

El significativo mensaje de Alice Campello a Morata

El pasado 19 de marzo se celebró el Día de San José y, por ende, el Día del Padre. A través de redes sociales, muchas celebrities aprovechan la ocasión para felicitar a sus parejas en el caso de ser padres. Y no solo la red se llena de mensajes de novios o matrimonios, sino también de ex parejas. Este ha sido el caso de Alice Campello, que ha sorprendido con un mensaje al padre de sus hijos.

Desde que comenzaran los rumores de una nueva separación, tanto Alice como Morata han dejado pruebas en el universo 2.0 sobre su distanciamiento. Si hace unas semanas la italiana y el futbolista español dejaban de seguirse en redes sociales tras un mensaje del futbolista a la madre de sus hijos con motivo de su cumpleaños -un gesto que no debió gustar a la italiana, que no compartió la felicitación de su ex ni tampoco le respondió-, ahora esta historia ha dado un giro.

Alice Campello felicita a Morata por el Día del Padre. (Foto: Redes Sociales)

Con motivo del Día del Padre en España, la empresaria ha compartido una imagen de Morata en sus redes sociales para felicitarle este día. «Tanti auguru al papà dei miei piccolini che è un super papà» («Muchas felicidades al papá de mis pequeños, que es un súper papá»), ha escrito. Una imagen que no solo da cuenta que han acercado posturas, ya que además se han empezado a seguir de nuevo en redes, sino que la italiana está muy orgullosa de que el deportista sea el padre de sus pequeños y que continúan siendo una familia.

Su última decisión sobre sus hijos

Además de felicitar al padre de sus hijos, Alice ha dejado claro también que ha dado un paso atrás en la exposición de los menores. Desde que se convirtieran en padres, la influencer y el futbolista siempre han mostrado el rostro de sus hijos, así como sus planes en familia.

Alice Campello y Álvaro Morata besándose durante un partido. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en esta última imagen, Campello ha dejado clara su decisión de ocultar el rostro de sus hijos en común, a los que les ha tapado la cara con emoticonos de corazones.