No es la primera vez que Alexis Legard se posiciona del lado de las Campos. Tras conocerse en 2021 a través de una prueba de ADN que Edmundo Arrocet no era biológicamente su padre, el joven, que había sido reconocido durante años por el humorista como su hijo, no dudó en cargar duramente contra él por el trato que había recibido por su parte. Ahora, vuelve a poner de manifiesto cómo es la figura «tóxica» del que un día creyó que fue su progenitor y que, según él, estuvo con María Teresa solo por interés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis Ledgard (@alexis_ledgard)

Así lo confesaba en exclusiva ante los micrófonos de Gtres este lunes en Barcelona. «Fue una alegría haber descubierto que un personaje así no es mi padre. Es, sobre todo, manipulador. Un encantador de serpientes. Mira por él y muchas veces no dice la verdad», comenzaba apuntando sobre el carácter de Edmundo Arrocet.

En cuanto a la relación que mantuvo con la ya fallecida periodista, Alexis declaraba que estaba claro que fue para sacar provecho de ella, «como el interés que tiene ahora por hablar de una persona fallecida y dar exclusivas». «Quizá, como él dice, esos años que pasó junto a ella a lo mejor fueron bonitos: vivía en una casa muy grande, cualquiera es feliz así. Después del apartamento en el que vivía, pues esto cambiaba mucho la cosa», indicaba.

Edmundo Arrocet / Gtres

Así mismo, ha destacado que Bigote ha hablado solamente de ella para facturar. «Como ya he dicho varias veces, no sé cómo lo cobrará, pero él lo que evita es cotizar en España siempre», dejaba caer sin querer desarrollar el motivo que le llevaba a hacerlo. Y es que, aunque el chileno haya indicado que él pagaba muchas cosas durante su relación con María Teresa Campos, Alexis asegura que su hija Gabriela siempre se quejaba de que su padre no solo no le pasaba dinero sino que nunca iba a verla. «Es un tío que, incluso siendo sus hijos biológicos, los ha tenido muy abandonados», apuntaba. Y de la misma manera, según él, hacía con sus parejas.

Bigote Arrocet junto a María Teresa Campos / Gtres

«Es alucinante la poca vergüenza que tiene», clamaba en referencia a cómo terminó la relación con María Teresa Campos. «Se harta y desaparece como ha hecho con todas las mujeres de su vida. Ya lo decía mi madre en su día: o lo quieres así como es y no te comes la cabeza cuando desaparece…. Encima las tenía a todas enamoradas. Era tan mujeriego que ni siquiera dudó de que yo era su hijo, sólo te digo eso», apuntaba dejando entrever que era «muy probable» que tuviese más hijos que aún no ha reconocido.

Los últimos días de María Teresa Campos

Ante la ausencia del cómico durante la enfermedad de la presentadora, Alexis indicó, de primera mano, que Edmundo es una persona «muy egoísta» que no le da importancia a personas que le han podido querer. Y el hecho de que no fuese a su entierro daba a conocer a «Bigote en toda regla». «El poco sentimiento que debía tener hacia ella. ¡Qué asco de persona! Justo que venga el día después de fallecimiento y no ir a su entierro, aunque sea de lejos. Supongo que las hijas no querrían que fuese. En mi caso, yo tampoco querría que viniera él», desvelaba.

Asegurando que es un hombre «promiscuo» que no tiene «muchos sentimientos», espetaba que Bigote podía llegar a ser «tóxico» con sus parejas. «Él enamoraba a las mujeres dándoles lo que ellas querían, aunque él no sintiera amor de verdad», aclaraba. «Yo creo que al final todo cae por su propio peso, todos sabemos cómo es y creo que la gente no lo quiere», sentenciaba.