Lejos de que llegue la calma, la polémica está servida, sobre todo, tras las últimas informaciones que han colocado a Ana Obregón en el ojo del huracán por el asunto de las donaciones a la Fundación Aless Lequio. Tema por el que la presentadora se ha pronunciado a golpe de comunicado en sus redes sociales. Sobre esto ha sido preguntado Alessandro Lequio, quien prefiere mantener el silencio por bandera en toco a lo relacionado con su hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo a consecuencia del cáncer, concretamente el sarcoma de Ewing.

Alessandro Lequio en una imagen de archivo / Gtres

El colaborador prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, aunque esa fórmula podría cambiar ahora, lo que daría un giro de 180 grados a su argumento. Al ser preguntado por este entramado que también le ha señalado a él, el italiano se ha mostrado tajante. Si bien en un primer momento ha evitado responder las preguntas de los periodistas, después ha hecho una declaración cuando menos llamativa. «Hablaré en el programa donde trabajo, nada más», ha dicho sin querer entrar en más detalles al respecto.

Alessandro Lequio en un evento de la Unicorn Content en Madrid. 2023/ Gtres

Alessandro siempre ha apostado por el hermetismo y prefiere no hacer declaraciones sobre su vida privada. Sin embargo, tras estas últimas palabras todo apunta a que estaría dispuesto a dar su punto de vista en televisión, aunque para eso todavía hay que esperar.

Ana Obregón estalla por la Fundación Aless Lequio

Según las últimas informaciones, la también bióloga no habría cumplido su palabra y no habría ingresado el dinero de sus exclusivas ni de la recaudación del libro El chico de las musarañas a la fundación. Ante esta acusación, la actriz que protagonizó Ana y los 7 se pronunció a través de varios periodistas. «Ana da a entender que esta información la ha filtrado Alessandro Lequio porque ella dice que ‘todo es totalmente falso. No sé de dónde sale esa información porque las cuentas de la Fundación nada más sabemos Alessandro y yo’. Luego cuenta lo del dinero de la editorial, que desde la editorial han confirmado que se cobra en marzo», explicó a Paloma Barrientos a través de un mensaje que leyó en directo Beatriz Archidona en TardeAR.

A este escándalo se sumó otro: la nueva ubicación de la fundación. Fue la propia Ana Obregón quien afirmó hace meses que la sede iba a estar en la calle Hermosilla de Madrid. El equipo del programa de Telecicno se desplazó hasta ese punto, pero no había ni rastro de ella y nadie de la zona tiene idea de su existencia. Después descubrieron que la dirección social de la fundación nos lleva a La Moraleja, y más concretamente a la casa de Ana Obregón. Paloma Barrientos preguntó directamente a Ana sobre este suceso, y la intérprete le explicó todo lo ocurrido e incluso compartió la escritura de la fundación con la periodista.

