Ha pasado algo más de unas semanas desde que ocurriese el fatal accidente que acabó con la vida de Haluna Hutchins, directora de fotografía. Ocurrió en el set de rodaje de Rust donde Alec Baldwin manejó una pistola cargada con munición real sin saberlo. Además, el director de la película, Joel Souza, también resultó herido. Desde lo sucedido, se ha podido ver al actor completamente abatido por la situación que esta viviendo. Ahora, ha hablado con la prensa, ya que la presión mediática a la que está siendo sometido es cada vez mayor, pues por el momento, no se han revelado más datos de la triste tragedia.

Alec Baldwin iba paseando con su mujer, su gran apoyo en estos momentos, por Vermont -Manchester-, lugar donde el intérprete se ha alojado después del fatídico suceso. La investigación policial sigue su curso para esclarecer qué es lo que ocurrió aquel día es por eso por lo que el artista no puede dar muchos datos al respecto.

En un vídeo que se ha difundido por el portal de noticias TMZ se puede ver a Baldwin dando un paseo por una zona de bosques cuando de repente, unos reporteros interrumpen su camino. Entonces, Alec se detiene para responder algunas de las cuestiones. “¿Qué queréis saber?”, dice en un primer momento con mucha tristeza. No se me permite hacer ningún comentario, porque se trata de una investigación en marcha», añade cansado.

«Me lo ha ordenado el Departamento del Sheriff de Santa Fe [Nuevo México, donde se produjo el accidente]. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo», continúa explicando a los periodistas. «Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel, el director», ha declarado Alec Baldwin. Durante estos días, el actor ha arropado al viudo de Halyna Hutchins y su hijo. De hecho, la familia de la directora de fotografía también muestra su apoyo al intérprete y le exime de cualquier acusación, tal y como reveló hace unos días The Sun. “Su madre va a perder la cabeza del dolor”, expresó Anatoly Androsovych, padre de la directora, al citado medio. «El pequeño está gravemente afectado. Está perdido sin su madre», añadió roto de dolor Androsovych.

Alec Baldwin, que se encuentra totalmente consternado ha terminado diciendo que «hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es un episodio de uno entre un billón». De esta manera, zanjaba este asunto del que por ahora, no puede hablar mucho, ya que como bien ha explicado se encuentra todo en manos de las autoridades correspondientes.