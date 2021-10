Blanca Suárez está viviendo el dulce momento que se produce después de unos meses muy agitados. El rodaje de Jaguar, la última serie de Netflix que ha protagonizado, fue tremendamente exigente. Su verano ha sido intenso y por eso ahora disfruta de una calma que se ve reflejada en su estilo de vida. Aprovechando su presencia en la presentación de la nueva campaña de ETAM para el otoño-invierno, la madrileña se sincera.

Lo primero que ha querido confesar es su mood para estar en casa: «Depende del día. Hay veces que me levanto queriendo sentirme a gusto en chándal o pijama y otras veces que me quiero arreglar». Hace poco festejó sus 33 años y las celebraciones fueron en consonancia con su estilo de vida habitual: «Fue un día muy tranquilo. La verdad que no he hecho nada súper especial más que estar con la gente que quiero y estar en casa».

Sobre su ocio -cuando lo tiene- Blanca Suárez explica que «uera del trabajo intento hacer un poco de todo, pero sí que es verdad que cuando empiezo una racha más calmada de trabajo intento hacer lo que no puedo cuando tengo horarios más difíciles. Descanso, me pongo al día con gente… aunque también me gusta la marcha». No tiene problemas en dejar claro que «estoy en un momento tranquilo. Trabajo no me falta, salud tampoco, nada grave pasa a mi alrededor. Yo con eso me conformo».

Una de las preguntas que ha respondido ante los medios de comunicación ha sido su opinión sobre el drama de Alec Baldwin: «Es un tema muy delicado. Todas precauciones son pocas. Los accidentes ocurren y a veces son así de lamentables y tristes. Esto nos sirve todo para hacer un clic de extra atención cuando tenemos que hacer una escena peligrosa. Pero no quisiera estar en la piel de Alec ni de nadie de ese rodaje porque tiene que ser terrible».

Sobre si esta desgracia podría suceder en España, la intérprete de Las Chicas del Cable reconoce que «no creo que ellos quisieran que pasase eso ni que pusieran menos medios. Son accidentes. Aquí tenemos todo tipo de precauciones y hay personas que se dedican a supervisar esto, pero en España también pasan estas cosas, hay que estar prevenidos».

Blanca hace una aparición fugaz dentro de la nueva entrega de El Internado: «La he visto y he estado presente, de pasada. Quería estar. Les llamé y les dije que se acordaran de mi. Me la he visto entera y tengo una aparición microestelar (…) sí que tengo contacto con algunos compañeros como Martiño Rivas. Allí coincidió con Ana de Armas, a quien mira con admiración su proyección: «Es un hecho que está triunfando muchísimo. Se lo merece y está haciendo unos trabajos estupendos. ¿Coincidir con ella? Por supuesto que me encantaría, sin duda».

También ha habido espacio para hablar de los éxitos de su pareja, Javier Rey: «Sería muy raro que no me alegrara de sus éxitos. Obviamente que me gustaría compartir otra vez pantalla con él. Es un actor impresionante». Tampoco ha perdido una nueva oportunidad de elogiar al que fuera su cuñado, Óscar Casas, con quien ha rodado en Jaguar: «Ha sido impresionante. Es un tipo con energía y con un futuro espectacular».

Por último, habla de sus proyectos futuros: «De momento, voy a estrenar con Álex de la Iglesia, ver cómo va a Jaguar y muchas cosas encima de la mesa. Me he pasado un verano muy intenso rodando y ahora estoy más tranquila, a ver qué depara el 2022 que ya está a la vuelta de la esquina», finaliza.