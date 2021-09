Blanca Suárez se pone al día: la relación con sus exnovios, el momento que vive con Javier Rey y un gran piropo a Miguel Ángel Silvestre

Con la llegada del mes de septiembre se produce ese retorno progresivo a la nueva normalidad tras las vacaciones. El final del verano es prácticamente un hecho y con él vuelven los eventos promocionales donde las ‘celebrities’ vuelven a amadrinar marcas y sus productos. Una de las embajadoras más conocidas suele ser Blanca Suárez.

A sus 32 años, la madrileña se encuentra en ese punto óptimo de madurez personal y profesional. Discreta con su vida como nunca antes, era imposible preguntarle por algunos temas concretos como su relación sentimental con Javier Rey o, de nuevo, por Mario Casas, con quien rompió hace ya dos años. Habla de esto y muchos temas más.

Lo primero que llama la atención es su nuevo cambio de look «por exigencias del guion y porque me apetecía cambiarlo». Su verano ha estado marcando por el trabajo: «He estado rodando. No ha sido verano de playeo al uso. Mi vuelta al cole ha sido desde julio», comenta.

Blanca Suárez estaba realmente espectacular y se antojaba imposible no preguntarle por su belleza en un evento ‘beauty’: «Tengo un equipo detrás que construye esto. Intento estar lo más tranquila posible». Eso pasa por no leer demasiado las críticas y noticias sobre ella: «Depende de los días. Si me aparece, lo leo, pero no lo busco en Google. También hay cosas que me entero por mis amigos».

En este sentido, cuando la temática de las noticias suyas gira en torno al corazón, la intérprete de ‘El Bar’ reconoce que «Depende de si es verdad o mentira, son cosas distintas. Qué le voy a hacer, eso está ahí y hacer como que no existe». Que su vida personal interese públicamente es algo que «entiendo porque puede suscitar curiosidad. Nos interesamos por lo que le pasa a los demás. A veces me molesta cómo se trata y la insistencia, pero soy una persona muy tranquila. Intento gestionar mi vida despacio, con mis ritmos…».

Blanca Suárez ha conseguido algo en su vida que no es nada sencillo. Llevarse bien con todas sus exparejas. Un buen ejemplo es Mario Casas. Siempre se deshace en elogios hacia él. Ahora, ha tenido la oportunidad de trabajar con su hermano, Óscar Casas. Considerado como uno de los actores más prometedores, quien fuera su cuñada confiesa que «ha sido maravilloso, nos va a adelantar a todos por la derecha. Va a pegar igual que su hermano o más fuerte. Y es divertido». A finales de 2019, Blanca Suárez ya se deshizo en elogios hacia la figura de su exnovio: «Mario es maravilloso. Obviamente toda la profesión y especialmente yo me alegro mucho de que le vaya bien y que su duro trabajo, porque trabaja muy duro, se vea recompensado en este sentido. Estos regalitos pues hacen mucha ilusión. Yo entiendo que está muy contento y es que es de celebrar. Siempre he dicho que es uno de los mejores actores, por lo menos de nuestra generación».

Otro exnovio suyo que está en boca de todos es Miguel Ángel Silvestre gracias a su papel en ‘Sky Rojo’. Blanca lo piropea: «Es maravilloso, me encanta todo lo que hace». Su pareja actual es Javier Rey, aunque el hermetismo que ambos han puesto en liza desde el primer momento ha hecho que se especule a veces con una ruptura sentimental que ella desmiente: «Estoy muy bien, todo bien», dice.