En las últimas semanas, Albert Rivera ha acaparado titulares no solo por su inesperada ruptura con la cantante Malú -que se produjo de manera privada y sin que apenas trascendieran detalles-, sino también, porque podría estar de nuevo ilusionado. El ex político ha sido fotografiado junto a la actriz Aysha Daraaui, en actitud cómplice, aunque su círculo más íntimo negaba rotundamente que entre ellos hubiera algo más que amistad. Por ejemplo, su amiga, Fiona Ferrer aseguraba a los periodistas que le preguntaban por la presunta relación de Rivera con la intérprete: «No os hagáis líos, porque eso puede arruinar un verdadero amor». De la misma manera, Aldo Comas comentaba que entre Albert y Aysha no había nada.

Albert Rivera en una imagen de archivo. / Gtres

El ex de Malú ha aprovechado el verano para disfrutar con sus amigos, sobre todo, en la costa balear y, entre ellos, se encontraba la actriz. Sin embargo, Rivera sí que ha recuperado la ilusión junto a otra mujer. Así lo confirman las imágenes que se han visto la luz esta semana y en las que se ve al ex político en actitud cómplice y muy acaramelado con una mujer de la que apenas han trascendido detalles.

Según ha revelado la revista Semana, que ha publicado las primeras imágenes de Albert Rivera junto a esta mujer, Carla sí es la nueva pareja del ex político. En el reportaje, el que fuera líder de Ciudadanos aparece disfrutando de una escapada a Baleares en compañía de esta mujer, en actitud más que cómplice. La pareja se dedica besos, abrazos, caricias… que ponen de manifiesto que entre ellos hay algo más que una amistad.

Albert Rivera en compañía de su nueva pareja. / Semana

Aunque no son muchos por ahora los detalles que han trascendido sobre esta relación, sí se sabe que la nueva compañera de Albert Rivera se llama Carla y el ex político no ha dudado en disfrutar de los encantos de las Islas Pitiusas junto a ella, sin miedo a ser pillado por los fotógrafos. En el reportaje que publica la citada revista se los ve a ambos tranquilos y relajados, felices el uno con el otro.

Mientras que Albert Rivera ha disfrutado de esta escapada con su nueva ilusión, Malú ha estado acompañada de la hija de ambos. La cantante ha aprovechado la temporada de verano para ir a la playa con la pequeña Lucía, con la que ha sido fotografiada aprovechando el buen tiempo, jugando con la arena y las olas del mar.

Albert Rivera en una imagen de archivo. / Gtres

Fue hace apenas unas semanas cuando se conoció la ruptura entre Albert Rivera y la cantante Malú tras varios años de relación y una hija en común -que nació en plena pandemia-, aunque varias fuentes apuntaron entonces que la pareja llevaba meses distanciada. De hecho, los rumores de crisis entre ambos sonaban con fuerza desde hace tiempo, aunque ninguno de los dos se había pronunciado sobre el tema.