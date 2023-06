Alba Silva confiesa empezar “a ver la luz” en la recuperación de Sergio Rico

El pasado miércoles, el hospital universitario Virgen del Rocío comunicaba a la prensa la decisión de la familia de Sergio Rico de no continuar emitiendo partes médicos diarios hasta que no hubiera ninguna novedad significativa en los diagnósticos del guardameta. No obstante, esta misma mañana, Alba Silva, la mujer del futbolista, salía del hospital y no ha dudado en atender a los medios que permanecen en la puerta alerta de cualquier tipo de novedad que pueda haber al respecto. «Ahí seguimos, dando pasitos para delante. La verdad es que ya vemos la luz, un poco más», comenzaba a decir.

Su rostro albergaba cierta esperanza en la situación y aprovechando sus declaraciones, ha querido agradecer de nuevo públicamente el buen trato y el servicio que están recibiendo por parte de todo el personal médico: «El personal sanitario se está portando increíble. No solo con Sergio sino con todos los enfermos. Y de verdad que, gracias a ellos, gracias a Dios y a todo el mundo que nos está mandando muchísima fuerza», comentaba, añadiendo que se encontraba «bastante más animada», aunque no podía evitar que se le entrecortara la voz de vez en cuando.

Al no difundirse ningún tipo de comunicado desde el pasado miércoles, el estado de salud de Sergio estaba rodeado de misterio. Lo último que se sabía era que el deportista había vuelto a ser sometido a la sedación algo que parece que ha cambiado en los últimos días ya que, de acuerdo con las palabras de Alba, le han retirado la sedación y ha recuperado la conciencia: «Poco a poco va despertando. Yo sabía que él desde el principio iba a salir adelante porque es un campeón nato». Poco a poco confiesa que les va reconociendo pero sabe que se trata una lenta recuperación y que requiere su tiempo tanto físico como psíquico después de estar varios días en coma. «Hay que tener mucha paciencia», concluía.

A lo largo de estas largas semanas, Alba Silva se ha mostrado como el mayor apoyo de Sergio Rico. La mujer del portero del Paris Saint- Germain se ha volcado por completo desde el primer día estando a su lado en el hospital sevillano mencionado. Las últimas noticias que tenemos acerca de su evolución han sido gracias a sus declaraciones a la salida del hospital. Sus redes sociales también son una vía de desahogo para ella. Es ahí donde comparte con sus más de 190 mil seguidores las emociones y los sentimientos que lleva consigo desde el fatídico 28 de mayo, fecha en la que Rico tuvo el accidente a lomos de un caballo en la tradicional romería de El Rocío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Silva (@albasilvat)

«Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir. Por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todos los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor», escribía el pasado 11 de junio en su perfil oficial de Instagram con motivo de su primer aniversario de casados.