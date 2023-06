La familia de Sergio Rico se blinda: No habrá más partes médicos

Han pasado 18 días desde que Sergio Rico sufriera un terrible accidente a lomos de un caballo en la romería del Rocío. El futbolista fue golpeado por el animal en la cabeza provocándole un traumatismo craneoencefálico que le ha llevado a permanecer ingresado en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el pasado 28 de mayo. Durante estas semanas, el hospital ha comunicado cada avance médico del paciente, señalando los altibajos que ha ido sufriendo desde los cuidados intensivos del centro. No obstante, tal y como ha trascendido, por petición de la familia, a partir de ahora no se informará del estado de salud de Rico a no ser que haya novedades significativas en el mismo.

El último parte fue ofrecido el pasado miércoles por el propio hospital, donde se ha anunciado que el futbolista «continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, siendo atendido por el equipo de Medicina Intensiva en consenso con otros especialistas de forma multidisciplinar». Por deseos de los allegados, este será el último avance hospitalario, ya que, al parecer, prefieren esperar cualquier tipo de actualización desde la máxima discreción posible.

Mientras tanto, el cariño y el apoyo de sus seguidores y de su familia más cercana no cesa. Las redes se han inundado de mensajes de apoyo y de fuerza, no solo de los fans de su actual club (Paris Saint- Germain) sino del mundo del fútbol en general, el cual se ha volcado con él desde que se conocían las condiciones a las que estaba haciendo frente tras su terrible accidente ecuestre.

Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, es una de las personas que más está compartiendo a través de las redes sociales, los sentimientos dolorosos a los que se está teniendo que enfrentar. De hecho, ha vivido su primer aniversario de bodas en medio de toda la tragedia. Un día en el que celebraron, junto a todos sus seres queridos, su enlace matrimonial con una inmensa felicidad. Sin duda, ninguno de los invitados se esperaba que 365 día después sucediera lo ocurrido. «Hemos superado mucho juntos y sé que podremos con esto. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo mi Serg. Siempre fuerte», escribía el pasado 11 de junio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

Rocío Silva, la cuñada de Sergio Rico, se ha mostrado como otro de los grandes apoyos de la familia. Cuando pasaron diez días del accidente, la hermana de Alba escribió unas conmovedoras palabras con las que llegó a emocionar a los fieles seguidores del guardameta. «Siempre luchaste contra todas las adversidades; cuando el mundo se te puso en contra, lo hiciste, saliste adelante sin juzgar a nadie, nunca te escuché decir una mala palabra ni un ‘no puedo más’. A pesar de todo, solo te limitaste a trabajar y luchar. Ahora vuelves a librar otra batalla, la batalla de tu vida», escribía.

Por ahora, el estado de salud de Sergio Rico permanecerá bajo los hilos de la discreción, a no ser que algún familiar quiera dedicar mensajes similares a los citados que proporcionen ciertas pistas sobre como continúa el estado de salud del futbolista.