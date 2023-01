El regreso televisivo de Alba Carrillo, marcado por su tenso cara a cara con Joaquín Prat

No cabe duda de que Alba Carrillo se ha convertido en uno de los personajes claves del ámbito de la televisión en los últimos meses. La colaboradora se convertía en objeto de miradas y críticas tras darse a conocer su affaire con Jorge Pérez durante la fiesta de Navidad de su productora, razón por la que se veía obligada a sentarse en diversos platós para explicar su versión de los hechos y desvelar que entre ella y su compañero había habido algo más que besos. No obstante, y después de haber estado presente en diversos programas de Telecinco por este motivo, la ex de Fonsi Nieto decidía alejarse de los medios de manera temporal por dos motivos: los exámenes del último curso de criminología en el que está inmersa, y la caída de su hijo, el cual se fisuró la nariz. Dos frentes abiertos que parecen haber concluido ya, haciendo que la hija de Lucía Pariente pueda retomar su vida laboral con total normalidad.

Ha sido durante esta misma tarde en Ya es mediodía cuando la ex concursante de Supervivientes ha vuelto a ocupar su silla bajo la atenta mirada de sus compañeros de programa y especialmente de Joaquín Prat, que había sido bastante duro con ella al considerar un tanto desmesuradas ciertas explicaciones que había llevado a cabo Alba sobre su noche de pasión con Jorge Pérez. Algo a lo que la colaboradora en cuestión ha querido poner sobre la mesa, sintiéndose visiblemente dolida por las palabras que le ha dedicado el presentador en alguna que otra ocasión: «Te lo tengo que reconocer, hay cosas que me han dolido. Como vamos a empezar de cero, vamos a decirlo», comenzaba reprochando, en un intento por hacer ver al maestro de ceremonias que sus acusaciones quizá no habían sido del todo acertadas.

Lejos de quedarse callado, Joaquín interrumpía a Carrillo con contundencia: «Yo no he hablado nunca del pene de nadie, ni de las relaciones con nadie… Yo tengo un hijo y me ha dolido por parte de mis compañeros… Esa pregunta no me la llegan a plantear porque me niego a que me la planteen», zanjaba, aclarando así que probablemente Alba podría haber puesto ciertos límites en cuestiones que no han sido de su agrado. Algo que molestaba a la colaboradora, que no comprendía la dureza del testimonio: «Me han molestado cosas, que es verdad que yo me he sentado y he hablado… Yo no fui la primera en hablar, se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, me parece pasarse de frenada mandar burofax…», proseguía, asegurando además que no volvería a hablar de nada que tuviera relación con el ex Guardia Civil: «La publicidad se paga, y porque yo llevo en el Fresh desde el primer día», zanjaba.

No obstante, habrá que esperar a que pasen los días para saber si la ex de Feliciano López retoma la amistad con sus compañeros, o si necesita aún más tiempo para sanar sus heridas. Pero sea como fuere, Joaquín Prat ha querido entonar el mea culpa y pedir perdón por lo que haya podido molestar a Alba: «Si eso es así, te pido disculpas. Es una pregunta que se plantea y tengo que decir que habéis llegado un paso más allá todos los implicados en esta historia… Esta mesa casi se queda sin colaboradores».