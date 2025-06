Aitana y Plex: besos, móviles requisados y bronca final en su noche más "privada"

Aitana y Plex lo han vuelto a hacer. Después de varias semanas alimentando los rumores con viajes, likes sospechosos y escapadas compartidas, la cantante y el youtuber han protagonizado una noche de fiesta que ha dado de qué hablar, y mucho. El programa TardeAR ha sido el primero en soltar la bomba: este miércoles, 4 de junio, una conocida revista publicará en portada unas imágenes en las que ambos aparecen en actitud más que cariñosa. Besos, caricias y complicidad. Todo lo necesario para que el runrún mediático se transforme en un «sí, están juntos». Aunque sin confirmación oficial.

El pasado viernes por la noche, Aitana y Plex tuvieron una cita. El lugar escogido para el primer acto del plan fue Zara, un restaurante cubano ubicado en pleno corazón de Chueca, en Madrid. Según el citado programa, ambos llegaron por separado sobre las 23:00 horas, pero eso no impidió que se sentaran cara a cara, justo en el centro de una cena para 20 comensales. Porque no, no estaban solos. La velada fue una reunión del equipo habitual de Plex, amigos y cercanos, en un ambiente distendido. Un detalle curioso: fue ella quien se hizo cargo de la cuenta. Y no fue lo único que intentó controlar. La artista llamó antes para solicitar que el local cerrase exclusivamente para ellos. El dueño, sin embargo, rechazó la propuesta porque ya había reservas confirmadas. Resultado: se adaptaron al plan sin exclusividad, pero con mesa larga, ambiente relajado y muchas risas.

Plex y Aitana en un vídeo de ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

La cena se alargó hasta la una de la madrugada. Pero la verdadera fiesta empezó después. La dupla se trasladó a Vandido, una de las discotecas más exclusivas de Madrid, en el barrio de Salamanca. En concreto, a un reservado para el grupo, valorado en más de 1.000 euros, en el que estuvieron rodeados de un ambiente selecto y, sobre todo, de máxima privacidad. Tanto, que todos los asistentes tuvieron que entregar sus teléfonos móviles antes de entrar. Una medida que, según desvelan los medios, habría sido impuesta por la propia Aitana para evitar filtraciones no deseadas.

Pero el hermetismo no ha sido suficiente para evitar que la información salga la luz. Según los colaboradores de TardeAR, la noche acabó antes de lo previsto y no por aburrimiento. Al parecer, hubo una discusión entre los protagonistas, y Aitana, visiblemente molesta, decidió marcharse. Final abrupto sobre las 02:30, y nuevo capítulo para alimentar titulares y teorías de fans. «Se fueron a las 2:30 de la madrugada escoltados. Me dicen que alguien intenta hacer una foto descuidada, ahí deciden quitar los móviles y tienen discusión. Al parecer se van», aseguran.

