Luis Miguel y Paloma Cuevas han sido pillados de nuevo en un conocido restaurante de Madrid. Aunque por el momento no han sido fotografiados juntos en sus últimas citas en la capital, sí que hay imágenes de ambos en el mismo lugar y el mismo día. Hace unas semanas, fueron captados en Horcher, uno de los restaurantes más cotizados y exclusivos del centro de la ciudad. Ahora, la pareja ha vuelto a repetir plan gastronómico en otro selecto local.

El restaurante al que han acudido Luis Miguel y Paloma Cuevas

Desde hace varios meses que Luis Miguel ha afincado su residencia en La Finca, Madrid para estar junto a Paloma Cuevas. Durante toda su vida, el intérprete de Ahora Te Puedes Marchar ha estado viviendo en diferentes partes del mundo y, ahora, ha regresado a su tierra natal (recordemos que Luis Rey, su padre, era español).

Tras un año de gira por todo el mundo, ahora el Sol de México puede dedicarle más tiempo a los suyos y por eso es habitual que las informaciones que ahora salen sobre él es disfrutando de tiempo de ocio y, concretamente, de planes gastronómicos.

Si hace unas semanas la ex mujer de Enrique Ponce y el artista fueron pillados en Horcher, un emblemático restaurante de Madrid muy próximo a la Puerta de Alcalá (una de las zonas más cotizadas de la capital), ahora han acudido a otro local muy transitado por famosos. Concretamente han acudido a Charrúa (el restaurante en el que fueron pillados recientemente también Miguel Bernardeau y Aitana tras los rumores de reconciliación), donde es muy complicado obtener reservas y que está ubicado entre la calle Almirante y calle Conde de Xiquena, en el barrio de Justicia, tal y como ha destapado el portal Jaleos, que ha mostrado imágenes de la pareja entrando y saliendo por separado.

Aunque se desconoce que fue lo que el artista y la diseñadora de moda degustaron, Charrúa es un restaurante especializado mayoritariamente en carnes a la brasa de todo el mundo, como de Latinoamérica, Estados Unidos o Europa. Además, el local cuenta con una de las mejores bodegas de vino de nuestro país con botellas de hasta 3.000 euros. Un lugar muy transitado también por otros celebrities, como Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, que hace unos meses celebraron aquí el 45 cumpleaños del chef.

El medio citado, además, ha revelado algunos detalles de esta cena, que no fue romántica ya que les acompañaron otras personas. Según cuenta, Luis Miguel y Paloma (junto con una de sus hijas) llegaron sobre las nueve y media de la noche por separado. Esta es una prueba más de que a pesar que es voz populi su relación, la pareja prefiere estar al margen de los focos y, desde que empezaran a salir aunque se conocen de toda la vida, no han posado juntos. De hecho, este pasado verano durante la gira de el cantante en España, la ex de Ponce prefirió que no se la viera y disfrutó de sus conciertos desde la sombra, en una zona muy cercana al escenario.