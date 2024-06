Adrián Lastra aclara el verdadero motivo por el que ha tenido que someterse a una operación de urgencia

Adrián Lastra preocupó a sus fans publicando una foto que hizo saltar todas las alarmas. «Y de repente, entro a quirófano. Hola, ¿buenas tardes?», escribió el actor para contextualizar una imagen donde estaba vestido con ropa quirúrgica. No suele dar explicaciones sobre su vida privada, por eso se limitó a contar que la operación había salido bien y que su novia había estado a su lado en todo momento, de hecho le dio las gracias por la atención que le había prestado.

El problema es que había mucha gente preocupada, así que el artista no ha tenido más remedio que dar un paso adelante y explicar el verdadero motivo de su operación. Tal y como contó en un primer momento, la operación no estaba prevista, surgió después de una revisión rutinaria. Acudió al otorrino y el especialista le pidió que abriese la boca. En ese momento se dio cuenta de que tenía un pólipo que debía ser eliminado con «urgencia». Ahora lo están analizando, pero el actor se encuentra bien.

Adrián Lastra, en el hospital. (Foto: Redes Sociales)

«Os quería contar lo que ha pasado. Antes de nada, gracias por todos vuestros mensajes», empieza diciendo el intérprete en su cuenta de Instagram. «Ayer me tuvieron que meter «de urgencias» en quirófano porque tenía una consulta con el otorrino. Y al abrir la boca, me vio una cosa en la garganta (algo que yo sabía que tenía, pero siempre me decían que no pasaba nada) y el doctor me dijo: «Esto no puede estar ahí… te lo tengo que quitar ya». Y así pasó».

Las últimas declaraciones de Adrián Lastra

Adrián acumula casi 500.000 seguidores en Instagram, por eso ha utilizado esta plataforma para dar explicaciones y sobre todo para tranquilizar a su querido público. Había mucha gente preocupada, por eso ha pensado que lo mejor era emitir un pequeño comunicado.

Según ha contado, nada más visitar al otorrino se puso manos a la obra para poner en marcha la operación. «Al día siguiente, quirófano. Sedado y dormido como una mona y ya sin el pólipo en la garganta. Ahora a esperar resultados de tal era el pólipo… Pero como dije ayer, está todo bien. Que nadie se alarme. De momento, estar tranquilo vocalmente, no pegar gritos y ya está».

El comunicado de Adrián Lastra. (Foto: Redes Sociales)

El concursante de El Desafío se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana a causa de su problema de salud. En un primer momento nadie sabía por qué había entrado a quirófano, de ahí las especulaciones. Ahora los rumores no tienen sentido, pues ha sido él mismo quien ha contado la verdad, haciendo honor a la honestidad que siempre le ha caracterizado.

Clara Chain, su gran apoyo

La operación no estaba prevista, de hecho Adrián Lastra tiene un proyecto importante este verano que representará en el teatro de Mérida. La intervención ha sido un éxito, así que de momento la obra sigue en pie y no habrá ningún cambio.

Acababa de disfrutar de unas vacaciones en Tailandia, viaje que ha compartido con su novia, Clara Chain. Disfrutan de una relación estable y, aunque son muy discretos, publican contenido juntos en las redes sociales. Por eso Adrián ha aprovechado par darle las gracias por haberle apoyado durante este viaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrian Lastra (@adrian_lastra)

Clara es actriz, pero tiene otras inquietudes profesionales. También es modelo e influencer, de hecho conoce a Laura Escanes y son grandes amigas. Según la página web de su agencia es bilingüe en inglés y tiene nociones de italiano y francés. Lo mejor es que ha estudiado en la escuela de interpretación de Cristina Rota, uno de los mejores centros de Madrid.