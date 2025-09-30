Adiós a la esponja: Arón Piper demuestra que menos es más en la ducha

Arón Piper, el actor y músico que saltó a la fama con Élite, visitó este martes el programa La Revuelta, donde sorprendió a la audiencia con detalles de su vida cotidiana que rara vez comparte. Entre risas, confesó que después de la ducha siempre se aplica crema hidratante y que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no usa esponja para lavarse: «Me lavo a mano». Lejos de ser un capricho, esta elección tiene base médica: frotarse la piel con esponjas puede causar irritación, resequedad e incluso manchas oscuras por fricción, además de favorecer la acumulación de bacterias y hongos que aumentan el riesgo de infecciones cutáneas como la foliculitis. Este gesto, aparentemente trivial, refleja el lado más humano del artista, acostumbrado a un ritmo de vida intenso y a experiencias personales marcadas por desafíos desde la infancia.

El actor, nacido el 29 de marzo de 1997 en Berlín, Alemania, es hijo de un padre alemán y una madre española. Su nacimiento estuvo precedido por la pérdida de varios hermanos, algunos antes de nacer y otros poco después del parto. «Luego nací yo. Para mí, después de todo lo que pasó con mis hermanos, siento que los llevo aquí», declaró. La fuerza y sensibilidad de su madre, junto con la ausencia frecuente de su padre debido a su trabajo como montador de cine, marcaron profundamente la formación de Arón y su relación con la familia.

Arón Piper en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A los cinco años, Piper se trasladó con su familia a España, pasando por Barcelona y Gerona antes de instalarse finalmente en Avilés, Asturias. Cada mudanza supuso un choque cultural y social que condicionó su adolescencia. En Avilés, lejos de sus amigos y de la vida tranquila de la Garrotxa, tuvo que adaptarse a un instituto complicado y a un entorno urbano e industrial que, según sus propias palabras, le llevó a un periodo de rebeldía y experimentación con drogas. «Antes no tenía futuro, no tenía nada. Mi futuro era acabar preso», confesó en varias entrevistas, recordando cómo aquella etapa fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

La actuación y la música se convirtieron en su vía de escape y en la base de su carrera. Debutó a los 14 años en Maktub y más tarde protagonizó 15 años y un día, obteniendo incluso una nominación al Goya por la canción original de la película. La fama mundial llegó con Élite, pero Piper ha sabido mantener su vida personal en un segundo plano. A pesar de ello, su nombre ha aparecido ligado a varias figuras del panorama nacional e internacional, siempre envuelto en cierto misterio. Su relación más estable y conocida fue con la modelo e influencer Jessica Goicoechea, con quien estuvo dos años, entre 2020 y 2022, compartiendo actos privados y escapadas, hasta su ruptura silenciosa. Posteriormente, en 2022, fue vinculado a la cantante Dua Lipa tras aparecer juntos en Madrid y Ciudad de México, aunque nunca hubo confirmación oficial.

A comienzos de 2023, surgieron rumores sobre una posible relación con Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra, debido a gestos de complicidad en eventos sociales, y más recientemente, en 2024, se filtraron vídeos en los que aparecía con la DJ surcoreana Peggy Gou en una fiesta privada. A pesar de estos episodios, Arón Piper ha demostrado saber mantener su intimidad, declarando en varias entrevistas que prefiere mantener sus relaciones fuera del foco público y no dar explicaciones sobre su vida privada.

A sus 28 años, Arón Piper continúa consolidándose como uno de los artistas más versátiles de su generación, combinando cine, televisión y música. A pesar del éxito y la exposición internacional, ha logrado mantener una conexión con su lado más humano, cuidando de sí mismo y valorando los pequeños hábitos cotidianos que le aportan estabilidad. Como ha mostrado en entrevistas y apariciones públicas, incluso gestos simples como su rutina de cuidado personal se han convertido en símbolos de equilibrio y autocuidado.