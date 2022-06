6 cremas hidratantes con protección solar ideales para este verano

La temporada estival ya está aquí y con ella los primeros rayos de sol. A todo el mundo le gusta coger el ‘colorcito’ que marca el inicio del verano, pero nadie es consciente de que los rayos UVA pueden influir muy negativamente en nuestra piel. Es por ello que, con maquillaje o sin él, uno de los pasos imprescindibles a incluir en la rutina de skincare es el de la protección solar. Así, más blanca o más morena, con piel grasa o mixta, o con ganas o sin ganas, el protector tiene que ser un must have cada día. Y es que, es verdad que la pereza se apodera de los cuerpos, pero las firmas de cosméticos han ido un paso más allá y han creado cremas hidratantes que ya contengan protección, así no hay excusa válida para no protegerte de sol esta temporada.

Como cada rostro es un mundo, cabe destacar los cinco tipos más comunes de piel que existen. Por un lado está la piel grasa, que presenta puntos negros y granitos en la piel, tiene aspecto brillante y cuenta con una textura irregular. Por otro lado está la piel mixta, la más habitual, que es aquella que se caracteriza por combinar aspectos propios de las pieles grasas con otros habituales en las secas. Luego está la piel normal, que es una piel suave y elástica, con un aspecto uniforme y que muestra un buen nivel de hidratación. En cuarto lugar está la piel seca, un tipo caracterizado por una cierta tirantez, falta de suavidad y, en algunos casos, irritación o descamación. Y por último, está la piel sensible, aquella en la que es habitual el picor, la irritación, la tirantez o la descamación. Dependiendo de tu tipo de piel, te vendrán mejor unas cremas que otras. Y a continuación te mostramos una serie de cremas hidratantes con protección solar incluida que serán tu mejor aliado para este verano.

Hydro Boost de Neutrógena

Esta crema hidratante de efecto gel-agua y sin aceite, además de nutrir de forma intensa la piel, proporciona una protección solar media gracias a su SPF 25 de amplio espectro. Una propuesta ideal si tu piel te pide a gritos texturas ligeras y refrescantes. Su precio ronda los 15 euros, se funde fácilmente en la piel y, además, proporciona ácido hialurónico purificado para conservar la hidratación de forma continua durante todo el día.

Sensilis Sun Secret

Una opción para estar siempre protegida a un precio muy barato. Sin superar los 13 euros, esta crema hidratante no solo protege del sol gracias a su SPF 50, sino que además previene la aparición de manchas, tiene una acción protectora y antiedad y, además, es resistente al agua. Un must have en tu neceser de playa que te conquistará el corazón. Además, gracias a su formato, podrás llevártela allá donde vayas.

Ultra Facial Cream de Kiehl’s

Esta crema facial con protección 30 promete una hidratación que dura 24 horas, con una textura ligera de rápida absorción apta para todo tipo de pieles. Una opción top que ya se ha colado en el neceser de las influencers. Cuenta con dos ingredientes principales que aseguran su máxima hidratación. Por un lado la antarticina, que hidrata y protege de los agentes externos; y por otro lado el escualano, cuya función es fortalecer la barrera hidrolipídica.

Anthelios de La Roche Posay

Esta crema hidratante es ideal para pieles sensibles, con tendencia a intolerancias solares. Su protección 50+ protege de los rayos UVA y de las quemaduras del sol, así como de los ratos UV que inducen reacciones cutáneas. No tiene perfume, es resistente al agua y su composición fluida hace que sea apta para piel de normal a mixta.

Aquaporin Active de Eucerin

Para pieles más secas, con tendencia a deshidratarse con facilidad, esta crema es la ideal. Su fórmula, encaminada a aumentar la fuerza de las acuaporinas –el sistema de hidratación natural de la piel- facilita que la hidratación se mantenga durante más tiempo. Además, su factor de protección solar mantiene a raya las manchas y las arrugas provocadas por el sol, adaptándose así a todo tipo de pieles.

Hydra Zen Fluide de Lancome

Esta crema es súper recomendable para pieles grasas. Sin aportar nada de grasa, pero con protección 30, proporciona una protección total a la piel, aliviándola, hidratándola y consiguiendo que recupere todo su confort, flexibilidad y luminosidad.

Y es que, con estas 6 opciones para mantener tu piel hidratada y protegida de los rayos de este sol de verano, ya no hay excusas para no hacerlo.