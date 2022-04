El verano está a la vuelta de la esquina y eso se traduce en una cosa: extremar la precaución cuando nos exponemos al sol. No solo debemos ser conscientes en esta época del año, sino cada día, ya que es perjudicial para la salud de nuestra piel. El cuidado diario ayudará a lucir una piel luminosa y vitaminada siempre. Es por eso que desde la redacción de Look te vamos a dar unas pautas para que prepares tu piel de cara a la época del año que más castiga la piel tanto del rostro como del resto del cuerpo.

Cada cierto tiempo es importante acudir a un dermatólogo para que nos haga un control rutinario y nos confirme que todo está bien. La salud de la piel la pasamos por alto y es igual de importante prestar atención a los cambios que puedan ir apareciendo con el paso de los años. Es, sin duda, la mejor manera de prevenir problemas mayores.

Por otro lado, es importante no abusar del maquillaje o en el caso de hacerlo, que sean productos que no dañen mucho nuestra piel. Es fundamental elegir qué tipo de make up va con nuestra piel, pues existen tres tipos: mixta, seca o grasa. De esta manera, la mantendremos cuidada.

En el caso de que vayamos a pasar tiempo fuera de casa, aunque esté nublado, es importante que nos apliquemos protección. También, se puede optar por utilizar algún tipo de base o BB Cream con color que contengan entre sus ingredientes dicho componente para proteger nuestra piel. Una vez regresemos a casa lo que tenemos que hacer es limpiar el producto para dejar que la piel pueda respirar.

Si seguimos todos estos pasos ayudaremos a nuestra piel para que esté no solo protegida, sino cuidada y radiante. Para poder incrementar su cuidado lo que podemos hacer es incluir una rutina de día y otra de noche para así prepararla para cualquier época del año.

Técnica Gua-Sha

Para entender la técnica del Gua-Sha hay que saber qué es. Se trata de un masaje de yoga facial que se realiza con una piedra que tiene una forma de óvalo facial que se puede adquirir en cualquier tienda de cosméticos.

Para poder realizar este tratamiento con eficacia lo que hay que hacer es aplicar un poco de crema en el rostro para que así el utensilio deslice con suavidad y no nos dañe la piel. Se realizarán movimientos, primero en la mitad de la cara y luego en la otra. También en el cuelo. Con el paso del tiempo notaremos una piel mucho más tersa y reafirmada.