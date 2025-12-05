Los 25 años de Casas Novas, el sueño que Amancio Ortega hizo realidad para su hija

El Centro Hípico Casas Novas, el sueño cumplido de Amancio Ortega, ultima los preparativos para dar inicio este viernes a una nueva edición del CSI5*W, que coincide con el 25º aniversario del centro. El pasado jueves, todos los caballos inscritos pasaron la inspección veterinaria, asegurando que estén en perfectas condiciones para competir. Los datos que hemos recopilado indican que el espectáculo comienza este 5 de diciembre a las 14:00 horas con las primeras pruebas de la categoría 1 estrella, el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection.

La jornada principal del CSI5*W arrancará a las 18:15 horas con el Trofeo Checkpoint y continuará a las 21:15 con el Trofeo Caixabank. No obstante, el espectáculo se extenderá durante los próximos días, por eso este fin de semana es tan importante para la familia de Amancio Ortega.

Tal y como se indica en la página oficial, se disputarán un total de cinco pruebas de la categoría 5 estrellas y seis de la 1 estrella, destacando el Gran Premio Casas Novas FEI Copa del Mundo del domingo, que promete ser el momento más esperado de la competición. Pero, ¿cuál es el origen de todo esto y por qué es imposible omitir la presencia de Marta Ortega cuando desarrollamos esta noticia?

El sueño de Amancio Ortega

Amancio Ortega y su hija Marta disfrutan de una relación excelente. Comparten los mismos valores, por eso Inditex ha seguido creciendo desde que está en manos de la empresaria. Por suerte, la complicidad que existe entre ellos dentro del negocio familiar es idéntica a la bonita conexión que les une en el terreno personal. Esto quiere decir que comparten aficiones e intereses, de ahí que los dos sean grandes apasionados de la hípica.

Hace 25 años, Amancio se propuso crear un club que hiciese justicia a la mencionada disciplina y contrató a los mejores profesionales para que hiciesen realidad su sueño. Fue así como nació Casas Novas, un enclave situado en Larín (Arteixo) que ha despertado el interés de grandes personalidades, como por ejemplo de la infanta Elena. De hecho, ha contado con la presencia de jinetes tan destacados como Cayetano Martínez de Irujo o Athina Onassis, amiga personal de Marta Ortega.

El refugio de la familia Ortega

Casas Novas es mucho más que un centro de referencia para los amantes de la hípica. Es cierto que se ha convertido en el mejor club de España y en uno de los más competitivos de Europa, pero también es un enclave especial para la familia Ortega por otros motivos. Es allí donde se reúnen de vez en cuando, para disfrutar de sus días de descanso y para ver competiciones, pero no sólo eso.

Casas Novas es el lugar donde Marta Ortega hizo la celebración principal de su boda con Carlos Torretta en noviembre de 2018. El evento central se desarrolló aquí, a pesar de que el enlace civil fue en la finca que Amancio Ortega tiene en El Parrote (La Coruña).

Marta Ortega guarda un gran cariño a este club y ya está preparada para la competición que se extenderá durante el puente de diciembre. Empieza el 5 y se extenderá hasta el 7. Lo tiene todo listo y sabe que este año tendrá que recibir a su ex marido, el padre de su primer hijo: el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya, quien competirá con su caballo Call Me. Entre ellos hay muy buena relación, así que es una ocasión perfecta para reunirse antes de dar el pistoletazo de salida a la Navidad.