La vacante para trabajar con la familia Ortega que nada tiene que ver con Inditex

Amancio Ortega es mundialmente conocido por ser el fundador del grupo Inditex, pero el trabajo de su familia va más allá de Zara y de las otras marcas de la corporación. Por ejemplo, su hija mayor, Sandra Ortega, está al frente de la Fundación Paideia. Una organización sin ánimo de lucro que se puso en marcha en 1986 que impulsa proyectos sociales, culturales y educativos sobre todo en Galicia y con la vista puesta en la inclusión, la igualdad de género y el desarrollo personal.

La entidad desarrolla programas para mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. También organiza conferencias y otras actividades culturales y participa en programas internacionales de voluntariado, especialmente para jóvenes.

Sandra Ortega en una imagen en Pontevedra. (Foto: Gtres)

Sandra Ortega Mera es la presidenta de la fundación. Ella es la responsable de liderar el patronato y ha continuado con el compromiso social de su madre, de la que ha heredado su espíritu solidario y filantrópico. Sandra está considerada una de las mujeres más influyentes de España, así como una de las mayores fortunas de nuestro país -de hecho, es la mujer más rica-, aunque intenta mantener un perfil discreto. Tanto es así que apenas se deja ver en público y no hay casi imágenes de ella -algo que, por cierto, comparte con su padre, también muy hermético-. Es su hermana, Marta Ortega, la más mediática de la familia y la que tiene una gran proyección tanto nacional como internacional.

Ahora acaba de saberse que la Fundación Paideia está buscando personal para incorporar a una de sus iniciativas. Se trata de Trébore Jardinería, un centro para el que se está buscando un nuevo jardinero-paisajista. A través de las redes sociales hemos podido conocer los detalles de la oferta de empleo para este vivero ubicado en Mera, en el municipio de Oleiros.

«Buscamos talento con vocación verde! ¿Te apasiona la jardinería y tienes experiencia coordinando equipos? En Trébore Jardinería, Centro Especial de Empleo, se abre una nueva oportunidad laboral: Si te apasiona el trabajo al aire libre, tienes formación o experiencia laboral en jardinería o paisajismo, ¡queremos conocerte! Forma parte de un proyecto con impacto real, donde la naturaleza, la inclusión y el trabajo en equipo formarán parte del día a día», reza el anuncio, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Fundación Paideia.

En el anuncio, que fue publicado hace apenas unas horas, no se incluyen las condiciones económicas de la oferta de trabajo, pero sí algunos detalles sobre la oferta. Por ejemplo, se explica que el puesto de trabajo será en Mera y que se necesita una incorporación inmediata. Entre los requisitos que se piden están la experiencia en el sector, la posesión de carnet de conducir tipo B y la capacidad para gestionar equipos y coordinar tareas, entre otras cosas.