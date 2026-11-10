El pergamino carbonizado de Herculano: Cómo la inteligencia artificial y los rayos X lograron leer el texto quemado por el Vesubio.

La furia del Vesubio en el año 79 d.C. no solo sepultó bajo metros de roca y ceniza ciudades enteras como Pompeya y Estabia; también congeló de golpe una biblioteca entera en la fastuosa villa de Herculano. Aquel calor devastador carbonizó los rollos de papiro hasta convertirlos en frágiles cilindros negros, bloques compactados que parecían condenados al silencio eterno. Durante siglos, cualquier intento mecánico o manual de desenrollarlos provocaba su destrucción inmediata, convirtiendo las valiosas obras literarias y filosóficas en polvo carbonizado antes de que pudieran ser siquiera examinadas.

Sin embargo, la ciencia contemporánea está logrando lo que durante generaciones se consideró una quimera absoluta. Combinando tomografía tridimensional, inteligencia artificial y un minucioso trabajo experimental, un equipo internacional de investigadores ha conseguido leer textos ocultos en el interior de estos manuscritos sin necesidad de abrirlos físicamente.

Los límites de la tecnología que se ha venido usando

El escollo técnico principal desafiaba la lógica visual más elemental. Tanto el papiro vegetal como la tinta utilizada en la Antigüedad clásica compartían una base predominante de carbono, lo que impedía que los rayos X tradicionales distinguieran los trazos de la propia superficie del rollo.

Ante este muro invisible, los científicos hallaron una pista crucial en fragmentos analizados en proyectos anteriores: la presencia de trazas de plomo en la formulación de la tinta. Este metal pesado absorbe la radiación de forma infinitamente más eficiente que el carbono, generando el contraste necesario para que los escáneres actuales consigan separar la escritura del fondo oscuro del soporte.

Para comprobar esta hipótesis sin arriesgar el frágil patrimonio histórico resguardado bajo custodia del Gobierno italiano en la Biblioteca Nacional de Nápoles, los investigadores decidieron replicar el desastre en condiciones controladas de laboratorio.

Se fabricaron manuscritos modernos utilizando papiro egipcio auténtico, prepararon tintas artesanales con distintas concentraciones de nitrato de plomo y los sometieron a un proceso de carbonización en hornos de alta temperatura con una mínima entrada de oxígeno. El resultado material replicó con asombrosa fidelidad tanto la densidad física como la extrema fragilidad de los vestigios arqueológicos originales.

Rayos X con una nueva tecnología de filtrado de documentos

Mediante dispositivos portátiles de fluorescencia de rayos X, el equipo confirmó que la señal del metal era perfectamente detectable incluso en concentraciones mínimas. Este paso previo funciona como un filtro fundamental para examinar los rollos originales antes de someterlos a procesos más complejos de escaneo, permitiendo identificar con precisión quirúrgica cuáles contienen plomo y ofrecen, por tanto, posibilidades reales de lectura sin poner en riesgo piezas únicas.

Gracias a las nuevas tecnologías, se van produciendo avances

El siguiente gran salto consistió en aplicar tomografía tridimensional de alta resolución a estos cilindros complejos. A partir de los volúmenes masivos de datos obtenidos mediante los escáneres, los especialistas desarrollaron herramientas de software específicas de desenvolvimiento virtual.

Estos algoritmos son capaces de enderezar y aplanar digitalmente las capas enrolladas del papiro, siguiendo las diminutas deformaciones provocadas por el paso de los siglos y el cataclismo volcánico. El avance, documentado en publicaciones científicas recientes, demostró su eficacia al revelar con nitidez pasmosa palabras aisladas en el interior de los rollos, abriendo de par en par la puerta a la recuperación de textos perdidos de la filosofía epicúrea y la literatura clásica grecorromana.

Un paso importante en el uso de la IA en procesos de investigación

Más allá del hallazgo puntual de una frase o un término concreto, esta metodología alimenta un círculo virtuoso para el desarrollo tecnológico aplicado a las humanidades. Los rollos experimentales creados en el laboratorio sirven ahora como conjuntos de datos ideales para entrenar y calibrar algoritmos de inteligencia artificial.

Al conocer de antemano el texto exacto inscrito en estas réplicas artificiales, los investigadores pueden medir con absoluta precisión lo bien que un modelo computacional logra recuperar la información, minimizando el margen de error antes de dar el salto definitivo hacia los documentos genuinos.

Las dimensiones y el impacto que ofrecen estos avances

El impacto de este avance trasciende el ámbito estrictamente filológico. La villa de los Papiros de Herculano sigue albergando centenares de rollos que aún no han sido explorados en su totalidad, resguardados en galerías subterráneas que continúan bajo la atenta mirada de los arqueólogos. La posibilidad de penetrar en sus estructuras internas mediante luz virtual promete reescribir por completo nuestro conocimiento sobre el pensamiento helenístico, un corpus de textos que se creía perdido para siempre bajo las fauces del volcán.

La combinación de física de alta precisión y aprendizaje automático devuelve así la voz a una civilización sepultada hace casi dos milenios, demostrando que la tecnología moderna no solo sirve para mirar hacia el futuro, sino también para desenterrar los secretos mejor guardados de nuestro pasado más remoto.