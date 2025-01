A Zidane se le abre finalmente la puerta de Francia en 2026

Zidane por fin volverá a los banquillos, aunque no será este año. El seleccionador de Francia Didier Deschamps habría tomado la decisión de abandonar el barco de los Bleus después del Mundial de 2026, cuando su contrato con la Federación Francesa de Fútbol expire. El que se retiró como futbolista en el Valencia (2001) habría comunicado a sus superiores que la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México sería su último torneo al cargo del combinado francés.

Didier Deschamps pondría fin entonces a una historia de amor que duró 14 años. Como jugador, el pivote alzó el primer Mundial de la selección francesa en 1998. En 2012, el vasco (pero de parte francesa, Bayonne), tomó las riendas del combinado galo, sustituyendo a Laurent Blanc. Desde entonces, los Bleus han tomado un giro drástico. A lo largo de su mandato, Deschamps logró bordar la segunda estrella en la elástica de Francia (Mundial de Rusia) y perdió otras dos finales, la de la Eurocopa de 2016 y la de la Copa del Mundo de Catar en 2022.

Por lo tanto, el sueño de Zinédine Zidane se cumpliría. El mito madridista solamente entrenó en el Real Madrid. Empezando por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo y hacer historia con él. No obstante, desde su segundo mandato en la Casa Blanca que finalizó en 2021, el ex número 5 blanco no volvió a aparecer en un banquillo. Oportunidades no le faltaron ya que clubes como el Paris Saint-Germain, el Manchester United, Chelsea, Bayern de Múnich o incluso Arabia Saudí, insistieron en varias ocasiones para hacerse con sus servicios, en vano.

Zidane por Deschamps

Según las informaciones de L’Equipe y Le Parisien, Zinédine Zidane será entonces el sucesor de Didier Deschamps después del Mundial de 2026. El ex entrenador del Real Madrid pondrá fin a cinco años de paro y cumplirá su sueño: el de dirigir el equipo de su patria. Como Deschamps, Zidane conquistó la primera estrella de la elástica francesa en 1998. De hecho, el 10 de los Bleus disputó el partido de su vida en la final ante Brasil. El maestro marcó un doblete en la victoria 0-3 de los suyos.

Tras su retirada del fútbol profesional en 2006, Zidane empezó a formarse como entrenador. Curiosamente, acabó su carrera de futbolista en el Real Madrid y empezó una vida de entrenador en La Fábrica. Empezó en el Juvenil C en el año 2012. Sin embargo, su etapa con los niños duró sólo un año porque en 2013, Carlo Ancelotti le llamó para ser su asistente. Con el italiano, Zidane ganaría la Décima. Sin embargo, al final del curso, el Castilla llama al francés.

Entonces, en el verano de 2014, Zinédine tomó las riendas del filial blanco. Durante un año y medio, Zidane se encargó de la formación de los jóvenes madridistas de nuevo antes de que el primer equipo vuelva a llamarle. En abril de 2016, el Real Madrid destituye a Rafa Benítez y entra el francés. Nadie lo sabía, pero el ex futbolista haría historia en los banquillos.

En su primer mandato entre 2016 y 2018, Zidane conquistó tres Champions Leagues consecutivas, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España. No obstante, tras alzar la 13ª, Zinédine se marchó de su propio pie después de que Cristiano Ronaldo también dejara el barco madridista. Pero su aventura como entrenador blanco no acabaría aquí. Nueve meses después de haberle cerrado la puerta al Real Madrid, el francés vuelve. En su segundo mandato que duró un año y medio, el ex número 5 blanco conquistó otra Liga y otra Supercopa de España. Como entrenador, el maestro ganó un total de 11 títulos, siendo así uno de los técnicos más galardonados de la historia del club.